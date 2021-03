Magic Johnson no descarta regresar a los despachos de la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- A pesar de su gran éxito como jugador y sus rentables incursiones en el mundo de los negocios, la experiencia de Magic Johnson como gestor de Los Angeles Lakers puede ser catalogada como un borrón en su currículum vitae.

Su etapa como presidente de operaciones de la franquicia angelina finalizó en abril de 2019. Durante su mandato la llegada de LeBron James puede ser designado como el único punto positivo aunque tampoco está claro cuánto afectó su presencia en la decisión del alero.

Los Lakers no firmaron ninguna participación en post-temporada con Magic a los mandos y su salida de la franquicia estuvo salpicada de intercambios de declaraciones y trapos sucios con la gerencia y la front-office. Ese mismo verano, con Rob Pelinka como jefe de oficinas, la franquicia oro y púrpura cerró el traspaso de Anthony Davis para terminar conquistando el anillo tras la conclusión de la temporada.

Enterrado aquel episodio, Magic Johnson ha declarado en una entrevista para la ESPN que no descarta volver a los despachos de la NBA si se le presenta “la oportunidad adecuada”.

Es difícil imaginar al ex-jugador trabajando para cualquier equipo que no sea Los Angeles Lakers y parece que ambas partes se han reconciliado en gran medida desde aquel infructuoso episodio. No obstante, sus palabras dan pie a la posibilidad de hallar trabajo en otro destino. “Creo que si surgiera la oportunidad correcta la aceptaría porque amo este deporte. Hablo de esto todo el tiempo en Twitter. Veo todos los partidos todas las noches. Nunca diría que no quiero volver porque amo el baloncesto.”