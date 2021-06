Magic Johnson no considera a Dennis Schröder un ‘Laker’

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Una vez corroborada la eliminación de Los Angeles Lakers en primera ronda contra Phoenix Suns, Dennis Schröder se mostraba ansioso por tomarse la revancha en la próxima temporada. “Quiero ganar un campeonato y voy a trabajar duro para volver aquí y ser yo mismo”. Las declaraciones del alemán buscaban resarcir el discreto rendimiento mostrado durante su breve aventura en playoffs. Rendimiento que ha llevado a Magic Johnson a asegurar que “no es un Laker“.

La leyenda angelina filtraba su opinión en AM 570, una radio deportiva local de Los Angeles. “Es solo una opinión personal. No sé si le van a renovar. Pero no creo que aporte la actitud y mentalidad ganadora que necesitamos”. Magic apuntaba con especial atención a lo visto ante los Suns. “Tenía la oportunidad de demostrarlo en esta serie, y no lo ha hecho”.

Los 14,3 puntos y 2,8 asistencias que ha registrado en los seis partidos de la eliminatoria no terminan de reflejar el pobre nivel de sus playoffs. Sus porcentajes de tiro han rozado mínimos de carrera, se quedó sin anotar un solo punto en 25 minutos de quinto partido y, en general, no ha congeniado en un ataque que ya contaba con sus propios problemas de espacio y acierto exterior. Este verano Schröder será agente libre sin restricciones después de rechazar una renovación por 84 millones de dólares por cuatro temporadas que le ofrecieron los Lakers. Ahora su continuidad no parece una prioridad en las oficinas que maneja Rob Pelinka.

Las declaraciones del base alemán dando por sentada su renovación pueden ser consecuencia de saber que su precio de mercado se ha devaluado y posiblemente no opte al contrato que pretendía. Mientras cuenten con LeBron James y Anthony Davis los Lakers están obligados a pelear por el anillo. Schröder lo sabe y quiere quedarse a la sombra del árbol que más cobija. Por desgracia para él, los pensamientos de Magic se asemejan cada vez más a la opinión general. “Si vuelve le voy a animar y todo eso. Solo que no pienso que sea un Laker“.

