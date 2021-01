Magic Johnson incluye a Jaylen Brown en su carrera para el MVP

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Con menos de un mes disputado, el hecho de que en esta temporada se jueguen tan solo 72 encuentros ha propiciado que ya estemos cerca de haber visto una cuarta parte de los partidos que se van a disputar de regular season. Así, ha habido tiempo suficiente para destacar a ciertos jugadores como candidatos a los premios repartidos a final de temporada. Entre ellos el galardón individual más codiciado, el MVP, que exige una regularidad y un nivel constante.

Diferentes expertos ya han empezado a tener en cuanta a una serie de nombres que han destacado por encima del resto. Y una leyenda de la NBA como Magic Johnson no ha querido quedarse atrás y también ha dejado su pincelada. Evidentemente, si le hemos dedicado un post es porque el que fuera jugador de los Lakers ha sorprendido con un jugador en su quiniela. Vía Twitter ha comentado lo siguiente: “LeBron James, Joel Embiid, Kevin Durant, Nikola Jokic y Jaylen Brown forman el top 5 de candidatos al MVP ahora mismo”.

Y es que por mucho que resalte ver a la estrella de los Boston Celtics en estas disputas, Jaylen se lo ha ganado a base de esfuerzo. Su eficiencia ofensiva descomunal y su siempre incómoda presencia en defensa lo sitúan como uno de los mejores jugadores de la Liga. Quizás no al nivel de ser el mejor jugador de la NBA, todavía. De hecho, es cierto que para los de Brad Stevens se podría pensar que su rol está más orientado a ser una segunda espada y respaldar a Jayson Tatum. No obstante, no es descabellado pensar que, si mantiene este nivel y es capaz de sobreponerse a los ajustes que harán para frenarle a lo largo de la temporada, pueda estar en el debate.

Por otro lado, no sorprende la ausencia de dos habituales en estas discusiones. Giannis Antetokounmpo y James Harden se han ganado a la fuerza ser uno de los ‘olvidados’ de Magic Johnson. El griego está conviviendo con un nuevo sistema defensivo en el que todavía no parece haberse asentado. Por su parte, James Harden no ha logrado todavía tener cierta regularidad, después de llegar tarde al training camp, forzar su salida de los Rockets y llegar a un nuevo equipo fuera de forma y sin tiempo para adaptarse a sus compañeros.