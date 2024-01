Magali Febles truena contra Karen Yapoort

Magali Febles y Karen Yapoort

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINNGO. – La directora del Miss República Dominicana Universo Magali Febles arremete en contra de Karen Yapoort, asegurando que la presentadora aprovecha cada situación para acabarla y faltarle al respeto.

«Que le dé gracias a Dios que todo le ha ido bien en la vida y que es una mujer exitosa pero que me suelte ya, porque cuantos años voy a cargar yo con esto, cada vez que hay una situación ella va a coger un micrófono para empezar acabarme y faltarme el respeto porque yo nunca le he faltado al respeto, es más para mí no existe, para mi es una persona que no me importa si está viva o muerta», expresó Febles durante una entrevista que le concedió al locutor Brea Frank.

De su lado Yapoort no hizo una referencia directa contra Magali pero si publicó una historia en su red social de Instagram diciendo “Invocaron mi nombre o estoy escuchando fantasmas”.

Relacionado