Magali Febles asegura ayudó a Clarissa Molina ganar NBL; la llama “mala paga”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La directora de Miss Universo República Dominicana, Magali Febles, acusó el lunes a la comunicadora y ex reina de belleza Clarissa Molina de deberle el 30% del dinero de Nuestra Belleza Latina (NBL) y aseguró ayudarla a ganar el concurso.

Según Febles, la reportera de “El gordo y la flaca” y ella firmaron un contrato siendo incumplido por ella, sobre lo que tomará medidas, advirtió.

La también exdirectora de Miss Puerto Rico dijo que para el momento en que Molina ganó el concurso debía regresar al país y coronar a la siguiente ganadora y le otorgó un permiso para que permaneciera en NBL, y por esto la modelo supuestamente tiene que pagarle una comisión del 30 % que no le ha cancelado.

“Yo pagué mucho dinero para que ella compitiera, y también me fajé en Nuestra Belleza Latina (VIP) porque ella no era la que iba a ganar”, dijo Febles durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Y agregó que “solamente bailando y moviendo el cucu eso no es talento” y que la iba a ganar era la mexicana Setareh Kahtibi.

Asimismo, indicó que invirtió mucho dinero en la actriz: “Ya ustedes saben que si le dicen que tú te puedes ganar 200 mil dólares y a mí me va a tocar mi 30 %, pues uno cede… Ponle que ella me diga: -Ay, yo no te quiero pagar, vamos a arreglar Magali, vamos a buscarle la vuelta-… Y ella me dice: -Mira Magali, ¿sabes lo que vamos a hacer? Yo no te puedo dar el 30 %, pero mira, te voy a dar un 10 % – Pues uno lo coge”.

Hasta el momento la protagonista de “Qué León” y “Los Leones” no se ha pronunciado al respecto, solo publicó unas imágenes en las historias de Instagram con el significado de mitomanía y sus síntomas.

Y su prometido Vicente Saavedra comentó en una publicación del tema el siguiente mensaje: “Otra vez” seguido de una carita sonriente.

Clarissa Molina se coronó Nuestra Belleza Latina edición VIP en 2016 y el año anterior ganó Miss República Dominicana Universo.

