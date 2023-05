Maestro en la resistencia

El mundo se encamina a la desaparición de la escuela y consecuentemente del maestro.

“Ya no hay maestros” es una expresión que sale de lo más profundo del corazón de aquellos que sí lo tuvieron conforme a su criterio. Un maestro que contribuyó grandemente a su formación. Un maestro con vocación, conocimiento, preparación y entrega.

Cuando la expresión sale de “las profundidades del alma” se está en presencia de un lenguaje metafórico, figurado, no literal. Todo en referencia a quien está al frente de un conjunto de “estudiantes”.

Así lo expreso, porque con vocación o no, con conocimiento o no, el aula cuenta con una persona que hoy sin la autoridad moral o sin ética en la mayoría de los casos; que aún se le llama maestro. (no se me ofendan los que no entren en esa categoría; por favor.)

A propósito, señalo que, lo que escandaliza hoy siempre ha existido en mayor o menor grado, pero con anterioridad, la falta de comunicación entre “los asociados” del mundo, la transmisión del mensaje no era tan efectiva y sólo quedaba en el “cuchicheo” de la vecinal comunidad.

Hoy sucede algo en la más remota aldea de Níger con un vecino, y alguien de este lado del mundo lo da a conocer detrás de hacerse viral, por lo que no importa que el hecho haya ocurrido en el fin del mundo con respecto a usted, usted, más temprano que tarde, se enterará y los del fin del mundo se enterarán de lo que a usted le acontece. ¡Claro…! si se pudiere chismear con eso. Buscando hacerse famosa, claro…

Así que, no hay forma de que quede en silencio o en desconocimiento, alguien habla y comunica y lo más trascendente es que no se apaga, en cualquier momento aún después que haya transcurrido el tiempo, las redes lo traerán al presente.

El título de este escrito es “Maestro en la Resistencia” porque en poco tiempo, quizás antes de lo que cualquiera puede imaginar, el maestro será una pieza de museo y no estoy hablando del buen maestro, sino de la figura del maestro sin importar la preparación o la vocación, simplemente el maestro no será necesario ya; “su carnaval pasó” como dice la salsa aquella.

Pues los Chat, como GPT o los robots, o los asistentes digitales, lo que hoy llamamos la inteligencia artificial, serán los “formadores”

¿Para qué, un maestro que de hecho sólo se está limitando a mal transmitir conocimientos, que de un día para otro quedan obsoletos, cuando puedo poner al alcance de los dicentes, un chat que te responderá con más precisión y sin ningún esfuerzo, lo que te interesa al mandato verbal de: “que es” , “búscame”, “dime”?. Con la ventaja en adición, de que no reclamaran nada, estarán totalmente al día en los conocimientos, disponible las 24 horas, repitiendo la explicación cuantas veces se le requiera, con actualización continua y permanente: será médico con especialidades, ingeniero, abogado, psicólogos , chofer, astrólogo, geólogo y “todo lo que sea de amolar” ( no habrá un “Osiris” que sepa más cosos que esos “maestros” (no se preocupe por entender lo de” todo lo de amolar y un Osiris”) solo lo entenderá el que ha vivido en barrio de la capital dominicana o ve televisión en tiempo de crisis climática)

Retomando la seriedad. Los maestros del mundo tal como lo conocemos hoy tienen los días contados, igual que los tienen otros “servidores o colaboradores” pues, un sistema, un chat, un robot, un programa, o como se le llame, va ocupar su lugar y al maestro sólo le queda ser maestro de la resistencia u oposición, reclamando al “cielo” cual lobo solitario que le aúlla al satélite de la tierra en plena llenura. “Auuuuu uu u…”

A los seres humanos comunes y corrientes como usted y como yo, se le ha acabado el pasaje y le bajaran del autobús en la próxima parada. ¡Quien tiene oído para oír… !

Le recomiendo buscar Patxi Andion y su himno “el maestro” es una realidad del pasado que nos traerá el futuro. El maestro crítico el que deja inquietud en el alma con cada enseñanza, sólo quedará en la resistencia, los demás se reciclarán a ver que sale.

Por Darío Nin

Relacionado