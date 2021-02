Maduro se vacunará “la semana que viene” contra la covid-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este domingo que se vacunará “la semana que viene” contra el virus SARS-CoV-2, que causa la covid-19, una enfermedad que ha causado la muerte de más de 1.340 personas en el país caribeño.

“Yo me la voy a poner la semana que viene”, dijo Maduro, sin ofrecer mayores detalles, durante el balance que presenta cada semana sobre el desarrollo de la pandemia en Venezuela.

El mandatario hizo el anuncio mientras indicaba que la mayoría de las vacunas contra el coronavirus ofrecen “100 % de inmunidad”, pero no evitan que los inmunizados sean portadores del SARS-CoV-2 y contagien a quienes no han sido vacunados.

“El virus anda por ahí, le entra el virus y no lo enferma a usted (si está vacunado), pero usted lo lleva y llega a un sitio y empieza a hablar y le pega el virus al que no está vacunado, al que no tiene inmunidad”, aseveró.

Se estima que el gobernante recibirá una de las 100.000 dosis de la fórmula rusa Sputnik V que arribaron al país hace dos semanas y con las que se inició un plan de inmunización que, en su primera etapa, atiende al personal sanitario.

El Gobierno venezolano ha dicho que después de los médicos y enfermeros serán inmunizados los funcionarios de los cuerpos de seguridad.

Este domingo, Maduro dijo que su Gobierno hará “un gran esfuerzo” para inmunizar durante marzo a los maestros y profesores del país, en vista del regreso a clases de manera presencial previsto para el próximo mes de abril.

Maduro también dijo hoy que prevé que las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el uso de geles a base de alcohol, se prolonguen un tiempo después de haberse logrado la llamada “inmunidad de rebaño”, que implica la vacunación del 70 % de la población.

“Esta enfermedad solo cederá cuando se perfeccione la vacuna y el portador de la vacuna no contagie a los demás”, señaló.