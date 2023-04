Maduro pide desbloquear dinero en exterior para retomar diálogo con oposición

EL NUEVO DIARIO, CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este lunes que EE.UU. desbloquee 3,200 millones de dólares del país caribeño y deposite ese dinero al fondo de inversión social acordado con la oposición, como condición para reactivar la mesa de negociación con el antichavismo, suspendida desde noviembre.

El mandatario hizo este requerimiento a los representantes de los 20 países que se reunirán el maertes en Bogotá para una conferencia convocada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, que busca desatascar el diálogo político de Venezuela y el levantamiento de las sanciones que pesan sobre el país caribeño.

«Si alguien de ustedes aspira que las negociaciones políticas (…) vuelvan a México, solamente tienen que hacer algo, que en el comunicado oficial que ustedes aprueben pongan la exigencia de que el Gobierno de EE.UU. deposite los 3,200 millones de dólares secuestrados en las cuentas bancarias que tenemos en el exterior para el plan social firmado en México», expresó.

En noviembre pasado, el Ejecutivo y el antichavismo firmaron un acuerdo social que busca descongelar dinero del país en el exterior para ser invertido, a través de un fondo manejado por Naciones Unidas, en educación, salud y otras áreas críticas.

«Una vez que depositen, vamos a México otra vez, requisito sine qua non. Si no hay cumplimiento del acuerdo de México, olvídense de ese camino, no hay forma», reiteró Maduro.

El presidente dijo que la reunión convocada por Petro, en la que no participarán representantes de Venezuela, es «una conferencia para el respeto de la soberanía» de Venezuela y «para buscar el levantamiento de todas las sanciones sin condicionamiento de ningún tipo».

«No aceptamos menos de esa conferencia de Bogotá, el levantamiento de todas las sanciones para que Venezuela tenga la libertad comercial, la libertad financiera, la libertad económica de su actividad normal para poder recuperar todo lo que hay que recuperar, para que se acabe el chantaje, la coerción, la coacción, la agresión permanente sobre nuestra economía», insistió.

