Maduro asegura que nunca ha tenido un testaferro y rechaza que señalen a Saab como tal

EL NUEVO DIARIO, CARACAS. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que «jamás» ha «tenido un testaferro» y rechazó que medios de comunicación señalen al empresario colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en EE.UU. desde octubre de 2021 hasta el pasado diciembre, como el suyo.

«Jamás he tenido un testaferro, jamás he tenido una cuenta bancaria en el exterior, jamás he tenido empresas, propiedades, ni las quiero tener en mi vida, jamás», sostuvo el mandatario en una entrevista con el intelectual franco-español Ignacio Ramonet, transmitida por el canal estatal VTV.

En este sentido, señaló que «jamás el imperialismo pudo mostrar, en tres años y medio» con Saab «secuestrado», «una prueba» sobre los «supuestos testaferros, negocios sucios y toda la pudrición que ellos inventan en la cloaca de su justicia y en la cloaca de sus medios de comunicación».

Saab, al que Maduro considera su «amigo», fue liberado el pasado 20 de diciembre por EE.UU., donde enfrentaba una serie de cargos por lavado de dinero, en un intercambio de prisioneros con Venezuela, que excarceló a diez estadounidenses y una veintena de venezolanos considerados «presos políticos».

El mismo día de su liberación, y tras la llegada a Caracas, el empresario fue recibido con abrazos en el palacio presidencial de Miraflores por Maduro, quien lo calificó como «un hombre valiente y patriota» que «resistió» las «condiciones más adversas y dolorosas de secuestro».

El empresario estuvo detenido en una cárcel de Miami esperando su juicio por una serie de cargos por malversar más de 350 millones de dólares desde Venezuela a EE.UU.

El indulto concedido por el presidente estadounidense, Joe Biden, le prohíbe lucrarse de películas o libros sobre su vida, entre otras condiciones.