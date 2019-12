Madrigal dispuesto a lanzar a diario para ayudar a Estrellas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.- Cinco anillos como integrante de equipos campeones en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana no han sido suficientes para satisfacer el hambre de triunfo de Warner Madrigal.

El fornido relevista de las Estrellas apetece uno más: uno con el equipo de su pueblo natal, San Pedro de Macorís.

“Le pido a Dios que nos permita ganar uno estando yo aquí”, dijo Madrigal, con claras muestras de emoción en la voz, dejando al desnudo su sinceridad.

“Todo el mundo sabe que mi familia es estrellista. He tenido que jugar con otros equipos, como profesional. Pero este es mi pueblo”, observó el diestro, refiriéndose a San Pedro de Macorís, sede de las Estrellas.

Madrigal está en una segunda estada con las Estrellas, equipo para el cual lanzó antes (del 2011 al 2013), después que fue convertido en lanzador mientras militaba con su equipo original en la Liga Dominicana, Leones del Escogido, con el cual comenzó su carrera como jardinero.

“Me siento orgulloso de estar otra vez aquí, con el equipo de mi gente”, manifestó Madrigal, quien fue a los entrenamientos de las Estrellas como invitado, previo a la temporada, y no lanzó en el torneo hasta 23 de noviembre, un mes y 10 días después de su inicio.

“Me mantenía haciendo bullpen y lanzándole a los bateadores, para estar listo cuando llegara la oportunidad”, señaló Madrigal, quien afirma: “No sé por qué en el Licey no me dieron esa oportunidad la temporada pasada. Solo me usaron como en cinco juegos”.

El relevista de 35 años, actuó en 6 juegos la campaña pasada, su sexta con el Licey, donde llegó después de ser dejado libre por las Estrellas, en el 2013.

Esta vez, su labor con el equipo verde está resultando mejor que en su primera estada.

El martes, Madrigal enfrentó al Licey por 1.1 entrada y ahora no ha permitido carrera en el torneo en 8 juegos y 7.1 entradas. La del martes fue su tercera salida frente a los Tigres, a quienes no les ha permitido carrera en 3.2 entradas, en tres labores de relevo.

“No, no tengo nada contra el Licey”, reflexionó. “Todo el mundo sabe que trató de hacer lo mejor en el equipo que estoy, sin quejarme”.

La queja puede que venga de los rivales de Madrigal, quien en esas 7.1 entradas tiene 9 ponches, con 2 bases por bolas y tres hits permitidos.

Desde que lanzó por primera vez en la actual contienda, el 23 de noviembre pasado, Madrigal solo una vez ha visto pasar tres juegos de las Estrellas sin que él tenga que subir al montículo, habiéndose convertido en uno de los principales relevistas de situación del club, de esos que entran al juego cuando el contrario amenaza con corredores en circulación.

“Yo estoy dispuesto a lanzar todos los días”, apuntó. “Todo el que me conoce sabe que me dedico a mi equipo, trabajo fuerte y no me quejo”.

“Quiero ayudar a que San Pedro vuelva a ser campeón y que yo esté ahí, para disfrutarlo con mi familia”, sostuvo Madrigal, quien ganó sus cinco anillos, repartiendo sus actuaciones con el Escogido y el Licey, antes de volver con las actuales campeones, título que ganaron las Estrellas, cuando Madrigal lanzó con el Licey.

Anuncios

Relacionado