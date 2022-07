Madres exigen intervención inmediata de las autoridades en escuela Santiago.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Comunitarios del sector la chichigua en Santiago, denunciaron que la Escuela el Arroyo de Palo Quemado se encuentra colapsando a causa del deterioro del plantel.

La señora Alba Nelys Mercedes Ventura, solicitó la intervención inmediata de las autoridades del Ministerio de Educación debido a que se aproxima el Inició del próximo año escolar.

“Que está en mal estado, está colapsando, está agrietada y ya los niños no pueden recibir clases en ella. Va a empezar un nuevo año y queremos que nos hagan la escuela”, dijo.

Subrayó que la misma tiene más de un año en estado de precariedades sin recibir los acondicionamientos de lugar.

Apuntaron que las autoridades de educación aseguraron tomar las medidas pertinentes pero que no han observado ninguna iniciativa.

Por su parte Sobeida Ventura manifestó “Nosotros queremos que se tomen cartas en el asunto, que por favor la escuela se haga porque la necesitamos, ¿cuántos padres hay en nuestra comunidad que quizás no tiene el pan para esos niños? Y en la escuela se lo están dando y en día que no van, ¿qué pasa con esos niños? Tienen que quedarse con hambre”.

Señalaron que los infantes se encuentran pasando dificultades ya que los padres deben trabajar y no cuentan con un centro de educación adecuado, además que el espacio no da basto para los nuevos cupos de los ingresos.

Finalmente, Juana Lanfranco precisó, “Nosotros tenemos una comunidad que no tiene doliente, nadie hace nada, nada más van cuando necesitan sus votos después no vuelven más, nada más ofrecen y no hacen nada”.

