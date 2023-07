(VIDEO) Madre solicita ayuda para hijo en estado vegetativo en Puerto Plata

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- “Él no se mueve, él está muerto vivo en la cama, nada más respirando”, es el clamor de la señora Bernarda Espinal Marmolejos, residente en el Barrio San Marcos de la provincia Puerto Plata, quien solicita ayuda económica para sostener a su hijo, que se encuentra en estado vegetativo.

Se trata del joven Joel Almonte Espinal, quien se encuentra inmovilizado y postrado en cama desde hace tres años luego de ser atropellado en febrero del 2020 por un vehículo, cuando este se desplazaba a bordo de una motocicleta, en la Urbanización Atlántica de la citada provincia.

Entrevistada por Anderson Torres (Chilote), la madre solicita ayuda para realizar una traqueostomía a su vástago, pues explica que, según los doctores, el mantenimiento de esta cirugía debe realizarse cada dos a tres meses, y este no ha podido acudir a revisión desde la primera vez que fue operado.

“Necesito operarlo, cambiarle el tubo, darle terapia; las terapias son bastante caras, los alimentos… yo tengo años que no le doy un ensure y los pampers, son diez diario, porque no lo dejo que orine en el mismo pamper”, expresó apenada.

Según Bernarda, Joel se desempeñaba como tractorista en el vertedero de Puerto Plata, y en la tarde trabajaba como motorista. Luego del fatídico accidente, dice, perdieron su casa, un solar, y actualmente no cuenta con los ingresos suficientes para costear las necesidades especiales de su hijo, pues tuvo que abandonar su trabajo para cuida de él.

Entre lágrimas, la mujer mostró la condición de su hijo y comunicó que no han querido aceptar a su hijo en ningún hospital, que “se lo entregaron” y que incluso, le sugirieron a esta retirarle los medicamentos.

“Aquí Puerto Plata sabe que yo soy una mujer de trabajo y no pensaba nunca en la vida que iba a estar en esta situación, pero hijo es hijo y yo nunca lo voy a desamparar; yo lo llevé a La Vega y el doctor me dijo que le quitara los medicamentos, pero hasta un bruto sabe que es para que se muera y yo no se los quité; mejor pido para comprarle lo que él necesite, pero sin la ayuda de la gente uno no puede sobrevivir”, exclamó.

Pese a que las autoridades le han brindado ayuda en varias ocasiones, Bernarda asegura no ha sido suficiente.

“No es que a mí no me han ayudado, aquí todos han aportado su granito de arena, el problema es que te pueden dar lo que sea y tú lo inviertes y después necesitas otra cosa. Aquí hay hasta el agua hay que comprar, hay que comprar suero para aspirarlo y es con máquina, el suero son 100 pesos diarios”, recalcó.

Indicó que en una ocasión la gobernadora provincial de Puerto Plata, Claritza Rochtte Peralta de Senior, intentó conseguirle una pensión en el gobierno y que no fue posible; solo le ofertaron cubrirle un solo medicamento, por lo que, decidieron pedir una ayuda económica para costear, por lo menos, los materiales desechables.

“Claritza Rochtte me quería conseguir una pensión en el Gobierno, ella le mandó todo a la primera dama pero ellos solo me querían dar un medicamento y son muchísimos. Pedí mejor una ayudita económica para comprarle sus pampers, wipes y lo hicieron así. Me dijeron que volviera a hacer la solicitud o que fuera a Santo Domingo, pero no puedo porque, con quien lo dejo?”, pronunció.

La señora aseguró que, de contar con una pensión o cualquier otra ayuda del gobierno, ella no se vería en la necesidad de pedir ayuda.

Informó que cualquier persona que desee colaborarle, puede comunicarse al teléfono 809-465-1438, o depositar a la cuenta de Banco BHD- 11226890064.

Relacionado