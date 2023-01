Madre pide justicia por muerte de hijo asesinado en 2017; acusa de ineficiente a fiscalía de La Vega

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La madre de un joven asesinado en el 2017 en La Vega pidió justicia por la muerte de su hijo y a la vez acusó de ineficiente a la fiscalía de esa demarcación, al señalar que los asesinos de su unigénito serán liberados por falta de un buen trabajo de las autoridades.

Castillo Sánchez murió el 4 de noviembre del citado año, en medio de un atraco para robarle su pasola y todas sus pertenencias. Al momento de su muerte tenía 32 años de edad, abogado de profesión, con dos hijos.

Teresa Sánchez Mariot, residente en la comunidad Pontón de la citada provincia, reveló en entrevista especial para el periódico, La Vega News, que su único hijo, Juan Ramón Castillo Sánchez “Alias Barbita”, que los implicados en el caso van a salir en libertad por falta de pruebas, debido a que el caso está basado en los testimonios de los testigos.

Afirmó que ambos “se cansaron”, al indicar que uno se fue del país, quien era su mejor amigo, y la otra persona se ha desaparecido, según le ha informado la fiscalía.

Sánchez Mariot acusó a la fiscalía de saber dónde están los otros implicados y no buscarlos para hacerlos comparecer. Alegó que ese órgano judicial no da seguimiento al caso y que no lleva a los testigos, “a sabiendas de que es la única forma de que se haga justicia”.

La madre de Juan Luis citó ejemplo la joyería donde compraron el anillo de graduación de su hijo y la tienda de celulares donde vendieron el celular en menos de 24 horas después de haberle dado muerte a su hijo.

“los dueños y personas ligadas a esos negocios declararon en las primeras audiencias donde se determinó que ciertamente los dos que están presos por la muerte de mi hijo, que estaban vinculadas directamente en la venta de ambas pertenencias”, afirmó.

Denuncia recibe amenaza de muerte

Según la progenitora de Juan Luis, los dos imputados principales del caso se han burlado de ella, incluso uno de ellos la ha amenazado de muerte delante de fiscales, abogados y guardias y hasta policías.

“Un día al salir de una de las audiencias el que le disparó a mi hijo me dijo tú vas a morir y le respondí todos vamos a morir y él me dijo “es que yo me voy a encargar de matarte y estos 5 años que tengo preso tú me lo vas a pagar”, detalló.

En ese mismo sentido, la denunciante agregó que, “Yo continúo pidiendo justicia, aunque me amenacen pues me quitaron todo lo que tenía, a mi hijo, y ahora me dicen que me van a matar a mí también, pues la justicia es testigo si me pasa algo, ahora bien, ya ellos no me pueden hacer más daño del que me han hecho”.

“Tenemos información de parte de los mismos testigos que dijeron haber sido amenazados de muerte y que hasta los intentaron sobornar para que no siguieran declaran-do, no sé, pero después de 5 años todos se van, pero una madre sigue firme hasta el final”, expresó.

Por su parte, la procuradora fiscal de La Vega, Aura Luz García al ser cuestionada, afirmó que “Creo que todos aquí hemos recibido amenazas, de hecho, se han cambiado fiscales por ese caso en particular porque ha puesto en peligro su seguridad y la de sus familias, pero la vida de los fiscales está en constante riesgo”.

Versiones de la fiscalía

La procuradora García afirmó que han hecho todo lo que está en sus manos para que los culpables sean sentenciados, desde capturar a los implicados, y llevar y dirigir los testigos a las audiencias, y que el proceso se ha extendido.

Según la versión de la procuradora, esa extensión “ha provocado que se filtren muchas situaciones”, como es, “que los testigos se desaparezcan de tal forma que ellos no los pudieron ubicar para las ultimas audiencias aun usando su servicio de inteligencia”.

“El sistema penal, el código, son muchas deficiencias que nos atan las manos como Ministerio Público, nosotros quisiéramos hacer más, pero tenemos límites, no somos jueces, tampoco podemos dejar presos a todas las personas que capturamos para ese caso”, apuntó.

Narra cómo ocurrió el hecho

“Eran las 2 y pico de la mañana cuando me fueron a tocar la puerta y decirme que mi hijo había tenido un accidente, ante la insistencia de quienes me dieron la noticia, me di cuenta de que era algo más grave y no un simple accidente”, narró la madre de Juan Luis.

Continuó explicando que su hijo, unos minutos antes del suceso, salía de una celebración del equipo de basquetbol del Enriquillo y recibió una llamada de su mejor amigo diciéndole que fuera a una casa cerca de la suya a donde le llevaría una pica pollo, y así fue como el joven al llegar al frente de aquella vivienda, cerca de la bomba de Los Cocos, llegó primero que su amigo y dos hombres a bordo de una motocicleta lo encañonaron con una pistola y le pedían la pasola.

“Juan Luis lanzó las llaves para la casa y ellos lo tiraron al suelo, al llegar el amigo en compañía de una joven, también lo tiraron al suelo y fue cuando mi hijo, según me cuentan, se armó de valor y agarró por el cuello a uno de sus atacantes hasta que recibió un tiro en el pecho por parte del otro atracador”, explicó la madre del joven asesinado.

Finalizó diciendo que los atracadores emprendieron la huida dejando a Juan Luis moribundo y a sus amigos estupefactos boca abajo.

Según contó, las últimas palabras de su hijo fueron: “dile a mi hijo Luis Ángel que yo lo quiero mucho y dile a mi mamá y en ese instante no pudo decir nada más porque se ahogó en sangre y murió”.

Relacionado