Madre en Hato Mayor pide ayuda para identificar enfermedad que padece su hijo

EL NUEVO DIARIO, HATO MAYOR. – Una madre desesperada pidió este viernes la ayuda solidaria de cualquier persona o institución del Estado, para poner en manos de especialistas e identificar la extraña enfermedad que padece su pequeño de 6 años de edad.

Morelia Santana, residente en el sector La China provincia Hato Mayor, narró a El Nuevo Diario que el pequeño nació “como un niño normal” y que conforme fue avanzando el tiempo comenzó a mostrar la enfermedad, la cual por razones de recursos no ha podido identificar.

“Él no era así, ojalá y tú lo vieras, ese niño se sentaba y todo. Él se me puso así fue después, yo no sé si fueron los nervios o qué”, cuestionó en tono de angustia Morelia.

Agregó que previo a la pandemia de coronavirus, comenzó a llevarlo a centros de terapia en Hato Mayor, pero que por su escasa condición y al no “ver ningún resultado”, no pudo continuar y desde entonces el infante no ha sido evaluado.

Según indicó, su pequeño no tiene fuerzas en la cintura y “la cabecita lo domina”. También expuso que pese a su seis años, el menor no habla, aunque alega que entiende “bastante” lo que se le comunica. “De ahí pa’ lante no hace más nada”.

La joven de 26 años de edad indicó, que ante la falta de recursos no ha podido trasladarse a la capital para poner al niños en manos de especialistas para identificar la enfermedad que padece el infante.

De acuerdo con varios videos enviados por la joven a este medio, su vástago se moviliza por medio de una improvisada silla de ruedas, ya que por su precariedad tampoco ha podido suplir en esa parte.

Si alguien desea colaborar con su causa, puede comunicarse al número celular 829-246-5758 con Morelia Santana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Nuevo Diario (@elnuevodiariord)

Relacionado