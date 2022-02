Madre e hija con cáncer solicitan ayuda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Marilenny Aquino, madre de 28 años de edad y residente en Boca Chica, fue diagnosticada con cáncer en el 2020 y por eso tuvo que dejar sus estudios y trabajo para luego descubrir con pesar que su hija de 5 años también fue diagnosticada con leucemia.

La situación por la que está pasando esta familia es muy difícil, ya que no cuenta con los recursos necesarios para poder paliar sus padecimientos, debido a los altos costos de los procedimientos y los medicamentos.

“Actualmente no estoy laborando porque me he tenido que dedicar tanto a cuidarla y cuidarme yo, los tratamientos no pueden parar, sin dejar de lado todos los gastos médicos y demás que he tenido”, expresó Marilenny.

La mujer hace un llamado a instituciones del Gobierno y a organizaciones de la sociedad civil para que acudan en su auxilio, de manera que ella y su hija puedan recibir el tratamiento médico que requieren para poder superar la situación.

Para cualquier colaboración o ayuda se pueden comunicar a los teléfonos 829-920-3888 y 809-234-6054.-

