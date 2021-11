Madre dominicana herida por bala perdida en El Bronx relata momentos de terror junto a su hija

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La madre dominicana Tatiana Guzmán, que se dedica a cuidar envejecientes en el hogar (Home Atender), relató los momentos de terror que vivió cuando fue herida por una bala perdida en El Bronx, mientras llevaba a su hija de 2 años de edad a una tienda para comprarle pampers, creyendo que ambas iban a morir asesinadas.

Sin mostrar la cara por temor a ser reconocida por el pistolero, la señora guzmán dijo que sufrió una experiencia cercana a la muerte cuando recibió el impacto de la bala que por suerte fue un muslo.

“Estoy pensando mudarme de Nueva York”, adelantó la madre enseñando la parte de su muslo donde la bala le dio pero no se alojó y salió por lo que no tuvo que ser sometida a cirugías en el hospital.

Ella estaba cerca del restaurante chino “China Wang” en la calle 225 donde se ubica el centro comercial con la tienda de la cadena Target donde iba a comprar los pañales.

Dijo hablando en español con varios medios que el hecho ocurrió el jueves de la semana anterior a las 6:00 de la tarde.

“Podría haber estado muerto. Mi hija podría haber sido asesinada”, señaló Guzmán. “Había gente alrededor, más personas podrían haber resultado heridas”.

“Es una locura ahora que nadie pueda sentirse seguro en ningún lugar de Nueva York. Es una locura cómo las personas equivocadas tienen armas en sus manos”.

Insistió que Nueva York ya no es una ciudad segura por lo que está evaluando irse a otro estado.

Ella y su hija caminaban a la casa después de recoger los pañales en Target cuando sonó el balazo.

Dijo que no vio quién disparó el arma o de qué dirección provenía la bala.

“Sentí que algo me golpeó. Solo sostuve mi pierna. Sentí dolor. Me dolió. No vi sangre”, narró.

Tatiana Guzmán dice que su hija de dos años no lloró en absoluto durante su traumática experiencia de recibir un disparo.

Agarrándose la extremidad, la madre comenzó a gritar: “¡Alguien me golpeó, alguien me golpeó!” mientras la sangre comenzaba a brotar de la herida.

El tiroteo en la bulliciosa calle ocurrió a pocas cuadras de su apartamento y fue captado en videos de vigilancia que grabaron numerosos curiosos.

“Tenía miedo por mi bebé. No pude agarrarla de inmediato debido a mi pierna, pero la toqué para asegurarme de que estuviera bien”, dijo la madre. “Le dije que todo iba a estar bien. Estaba llorando”.

Dijo que la bebé estaba mirando a su alrededor. “Ella no sabía lo que estaba pasando”.

Un transeúnte que caminaba cerca de la avenida Broadway y la calle 225 se detuvo para ayudarla envolviendo su pierna y aplicar presión y rápidamente fue llevada de urgencia a un hospital. Su hija no resultó herida.

Las imágenes muestran el momento en que la cuando fue baleada, con el impacto que la hizo saltar del cochecito en estado de shock y cojear en una pierna.

Guzmán fue donde su hija imperturbable en el cochecito, y se la ve tratando de señalar a los transeúntes para que la ayuden mientras saca su teléfono celular. Dos buenos samaritanos la ayudan a llevarla a un automóvil, mientras otros la miran.

Mientras describía la horrible experiencia, Guzmán cojeaba en una muleta y usaba medicamentos para sobrellevar el dolor.

Dijo que ha encontrado fuerza al saber que su bebé no resultó herida, pero está preocupada por los tiroteos que plagan El Bronx y la toda la ciudad este año.

Durante los primeros 10 meses de 2021, la 1.324 tiroteos han ocurrido en los cinco condados de la ciudad, dos docenas de incidentes de violencia armada más que en la misma época del año pasado y casi el doble de los niveles previos a la pandemia.

Guzmán solo estaba preocupada por su hija de dos años cuando le dispararon, diciendo que la tocó para asegurarse de que estaba bien.

Ahora quiere que los policías encuentren al tirador y que se refuerce la seguridad en su vecindario.

“Quiero que atrapen a quien lo hizo y que pague”, dijo.

Al cierre de esta crónica la policía no había arrestado a ningún sospechoso y no tenía pistas.

El esposo de Guzmán, Rolfi Peña, le dijo a al canal CBS2 que se asustó cuando se enteró de lo que sucedió, pero dice que su hija no resultó herida, y agregó que la bala atravesó la pierna de Guzmán y que no se requirió cirugía.

Ella sigue en progresiva recuperación, agregó el esposo.

