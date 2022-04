Madre desesperada pide ayuda para tratar enfermedad de su hijo en Monte Plata

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una mujer identificada como Josefina Pinales, residente en Luisa Blanca del municipio cabecera de Monte Plata, solicita ayuda para tratar la enfermedad de su hijo Yeison Rodríguez Pinales, de 4 años y que padece bronconeumonía.

Pinales dice que no posee dinero para tratar la enfermedad del infante, debido a que no tiene trabajo, tiene más hijos y tiene a cargo del cuidado de su madre, que también está padeciendo de salud.

Narró a periodistas que la situación la ha llevado a solicitar ayudad de los dirigentes políticos de la provincia Monte Plata, pero que se la niegan, a tal nivel que manifestó que le pidió al senador Lenin Valdez para pagar el alquiler de su casa, sin resultado alguno.

Testificó que también fue donde la Gobernación para pedirle ayuda para comprar medicamentos del niño, y no le dio nada, por lo que le ha pedido un empleo y tampoco le ha respondido al respecto.

La situación “desesperante” que vive Pinales, la ha forzado a pedir conocer al presidente Luis Abinader.

“Al presidente, yo necesito una buena ayuda, un trabajo que me ayude, que soy una persona muy pobre, y que mi deseo es conocerlo en persona, para explicarle mi problema que vea mi situación, y necesito que me ayude con un buen trabajo, y que me ayude para yo mantener mis hijos y hacer una casita”, expresó.

El padecimiento

La enfermedad del hijo -neumonía- es una categoría de las infecciones pulmonares. Alguien con bronconeumonía puede tener problemas para respirar debido a que sus vías respiratorias están contraídas.

Debido a la inflamación, es posible que sus pulmones no obtengan suficiente aire. Los síntomas de la bronconeumonía pueden ser leves o graves.

Para cualquier ayuda a Josefinas Pinales, la puede constatar a este número: 829 – 454 – 3965.-

