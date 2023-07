Madre denuncia supuesta mala práctica en centro médico produjo infección en glúteo de su bebé

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una mujer denunció este viernes que una supuesta negligencia de una enfermera del Centro Oriental de Ginecología y Obstetricia, en Santo Domingo Este, provocó una infección en el glúteo de su bebé.

De acuerdo a Lisbeth Cabrera, la tarde del pasado 15 de julio, su hija de 7 de meses se cayó de la cama, por lo que la llevó a la referida clínica, donde luego de esperar una hora para ser atendida, una enfermera le dijo que había que inyectarla para que la inflamación ceda.

“Yo le dije que no había necesidad de inyectarla, porque ya le había dado acetaminofén antes de llevarla a la clínica y la bebé no estaba llorando, pues ella me dijo sí hay que inyectarla para que en la casa que no te le dé dolor del cuerpo, y yo le dije bueno pues está bien”, narró la progenitora de la niña, para luego indicar que la postura de esa inyección posteriormente le produjo una infección en el glúteo.

Y es que, Cabrera aseguró que cuando la enfermera, no identificada, le colocó la inyección, la infante botó sangre y el área se puso morada, razón por la que puso paños de agua y su crema, como le indicó su pediatra.

“Pues al otro día la niña se le puso la nalga negra y con un hoyo y tenía fiebre en 38, se lo comunicó a su pediatra, me dice qué hay que ingresarla, yo la llevo para que la enfermera me dé una explicación de porqué se le puso así su nalguita y ella no aparece”, apuntó.

La denunciante dijo que ingresó su hija en otro centro de salud y que al otro día fue al Centro Oriental a buscar respuestas, pero le dijeron que la enfermera es nueva. Mientras que la encargada presuntamente no puede dar detalles de la citada profesional de la salud, porque “ella solo hizo su trabajo”.

Actualmente la bebé de menos de un año, tiene un gran orificio y no se puede sentar porque le duele, señaló Cabrera, quien llama a otros padres a no llevar a sus hijos a esa clínica y a las autoridades a prestar cartas en el asunto.

Por: Anderson Torres (Chilote).

