Madre de un implicado en caso “FM” dice que su hijo solo vino a RD para trabajar por la gente pobre

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Nuris Javier, madre de Rolando Reyes Javier, implicado en el caso FM sobre lavado de dinero proveniente del narcotráfico, dijo que su hijo solo vino desde los Estados Unidos a trabajar a la República Dominicana por la gente.

Con evidente molestia, la progenitora de Reyes Javier, al defender su inocencia, dijo que este vino al país con préstamo de cien millones de pesos y que a ningún delincuente le prestan esa cantidad de dinero.

“Él está preso por una amistad con una persona, usted puede ser amiga del peor delincuente y por eso usted no tiene que ser delincuente. Los verdaderos delincuentes no están en la cárcel y mi hijo no es delincuente y eso no es justo”, precisó Nuris Javier luego de que le dictaran tres meses de coerción a su hijo este lunes.

Precisó que su hijo tiene un negocio de car wash en Estados Unidos y que vino al país porque estaba trabajando en un proyecto de apartamentos en Punta Cana.

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso este lunes entre seis y tres meses de prisión preventiva como medidas de coerción contra la exdiputada Gladys Azcona y ex director regional de Migración, Juan Isidro Pérez, implicados junto a cinco personas más en la presunta red internacional de tráfico de drogas y lavados de activos en el denominado por la Procuraduría General de la República como el caso FM, en el que se encuentra implicado Rolando Reyes.

La operación FM incluyó allanamientos en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana, en los que los fiscales actuantes ocuparon más de un millón de dólares y 760 mil pesos, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.

Lo que dice el MP sobre Reyes Javier

Rolando Miguel Reyes Javier es investigado por violar varios artículos de la Ley 155-17, que tipifican y sancionan el Lavado de Activos y, por sus vínculos con Juan Gabriel Pérez Tejada (presunto cabecilla) y Manuel Fermín Fermín.

El Ministerio Público desplegó una investigación de carácter financiero y electrónico a fin de establecer si él ha incurrido en actividades de Lavado de Activos, vinculadas al narcotráfico junto con los demás encartados.

De acuerdo al expediente del Ministerio Público, al haberse verificado los vínculos que tiene Rolando Miguel Reyes Javier, con miembros de la supuesta organización criminal el MP dice que no existe coherencia entre su patrimonio y la cantidad de dinero que posee.

Durante la investigación realizada por el Ministerio Público, en virtud de la orden judicial, obtuvo mediante la certificación marcada con el número 0054 informaciones de la cuenta de ahorros número 2800458322, que reposa en el Banco de Reservas, donde durante el periodo comprendido entre los años 2014-2021, el imputado registró entradas ascendentes a sesenta y seis millones cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos diecisiete pesos con sesenta y tres centavos (RD$66,479,417.63) y salidas por el monto de Sesenta Y Cinco Millones Setecientos Setenta Y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta Y Cinco Pesos Con Cuarenta Y Ocho Centavos (RD$65,778,645.48) respectivamente, siendo el periodo de más movimientos en dicho producto bancario el año 2019, donde ingresó la suma de Diecinueve Millones Ciento Setenta Y Cuatro Mil Trescientos Setenta Y Seis Pesos Con Dos Centavos (RD$19,174,376.02).

Relacionado