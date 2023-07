Madre de presunto delincuente abatido por Dicrim: «Recuerden que quedan 4 cartuchos más»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La madre de uno de los presuntos delincuentes que cayeron abatidos por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en la calle Sur 36 del sector Hato Nuevo de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, arremetió con palabras obscenas contra quienes considera que tuvieron la culpa de la muerte de su hijo.

En un video que circula en las redes sociales, del momento en que la madre de Heriberto Belliard Aybar (alias Pichón), de 20 años, le daba el último adiós, se escucha cuando esta incluso, advierte que le quedan cuatro hijos que continuarán la lucha.

«El único orgullo que me queda es que esos m… no tenían b… ni g… para pelear contigo, que tuvieron qu tirarte a Dicrim, porque no hay bola ni valor para haber peleado con un tolete de hombre que esta negra parió y que recuerden que quedan cuatro cartuchos más», dijo.

Se recuerda que junto a Pichón, cayó abatido Yaheli Morrobel (alias Yael), de 21. Ambos residían en el sector Enriquillo de Herrera y eran de acuerdo con la Policía, los cabecillas de la banda delictiva «Los Rabia».

De acuerdo a la entidad, ambos estaban involucrados en al menos cinco homicidios.

Según la Policía, los agentes de la Dicrim fueron alertados de que los presuntos antisociales se encontraban en la calle Sur 36 del sector Hato Nuevo de Manoguayabo, lugar donde éstos al notar la presencia policial, le emprendieron a tiros, por lo que los policías dispararon.

Los agresores fueron trasladados a un centro de salud donde fallecieron mientras eran atendidos, precisó la Policía.

Belliard Aybar tenía en su poder una pistola y Morrobel un revólver, de acuerdo con la información.

Prontuario delictivo

Los dos antisociales supuestamente eran buscados mediante varias órdenes de arresto, No. 2023-TAUT-00751, por haber violado las disposiciones contenidas en los artículos 265, 266, 379, 384 y 385 del C.P.D., y 631-16 en perjuicio de Carlos Manuel Lora Gómez, así como también ser uno de los presuntos autores, juntos al occiso Juan Leonardo González (A) Leonardy y/o El Hijo de la Botellera y/o El Artesano, de haber herido de bala a Erick Montes de Oca, hecho ocurrido en la calle Zeus del sector Olimpo, Santo Domingo Oeste, en fecha 28/04/2023.

También eran buscados por haber herido de bala al nacional haitiano Chrisner Jan Baptiste, hecho ocurrido en fecha 10/03/2023, en la calle Establo del sector La Ruina de Engombe; se les atribuye junto a los prófugos Luis Alfredo (a) Pechuga, Héctor Luis (a) Belele, Estarlin y El Lápiz, el homicidio de Carlos Manuel Victoriano Delgado, cuando realizaban un atraco a la Farmacia GBC, ubicada en el kilómetro 17 de la autopista Duarte, en fecha 24/05/2023.

Asimismo, se les vinculaba junto a “Pechuga”, “Belele”, Estarlin y El Lápiz, la muerte por proyectil de arma de fuego de Andrés Tavares Díaz, cuando realizaban un atraco a la estación de combustible SUNIX, en fecha 15/04/2023, en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Se les imputa, junto al prófugo apodado “Caquito”, haber ultimado a tiros a Máximo Santana, cuando realizaban un atraco a Supermercado Lidia, ubicada en la calle Los Coquitos del sector Buenos Aires de Herrera, en fecha 20/05/2023.

De igual manera, tenían orden de arresto NO. 2023-TAUT-00714, por ser unos de los presuntos autores junto al prófugo apodado “Cara de Mulo”, de haber ultimado a Héctor José Díaz Espinosa y Odalfy Rodríguez Moya, hecho ocurrido en la calle Primera con callejón X del sector Enriquillo de Herrera, en fecha 11/03/2023.

Además, por ser uno de los presuntos autores de haber asaltado a un ciudadano, a quien despojaron de dos cadenas de oro, un guillo de oro, un anillo de oro, valorados en 350,000 pesos y un revólver marca Smith Wesson, calibre 38, serie No. 379526, hecho ocurrido en Las Caobas, en fecha 14/07/2023. Dicho revólver se le ocupó al hoy occiso Yaheli Morrobel (a) Yael, varios casos más en diferentes sectores.

