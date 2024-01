Madre de Masha suplica le entreguen a su hija; ofrece importantes revelaciones

Natividad Sánchez Delgado le ofrecía una vida digna a su hija Masha, según dice.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Afligida y desesperada, la señora Natividad Sánchez Delgado, madre de Ashley Mariel Sánchez, mejor conocida como Masha, suplica por saber el paradero de su hija más pequeña, ya que según cuenta lleva más de nueve días sin saber nada está y que supuestamente el Ministerio Público nunca hizo contacto con ella para estar al tanto del caso legal que presenta la menor, ni tampoco del proceso de protección que está realizando el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

En una entrevista telefónica con El Nuevo Diario, Natividad explicó que al enterarse de la fuga de su hija de CONANI el martes pasado, fue que vino a saber en donde estaba, pero que al correr por el llamado de rescate que la niña publicó en sus redes sociales de que estaba en Jarabacoa, se dirigió al lugar y al llegar la mantuvieron detenida para luego marcharse sin ningún tipo de información al respecto.

“Yo ayer me enteré de que supuestamente estaba en CONANI en Jarabacoa, donde yo sí bajé allá después que vi las redes sociales explotándose, porque yo quiero saber de mi hija, yo tengo hoy 8 o 9 días que no se de mi hija, yo sé que ella se escapó de CONANI por las redes sociales pidiéndome ayúdame a mí… Cuando yo fui allá duré tres horas en la Policía detenida, supuestamente en investigación porque ellos creían que yo era la que estaba como de acuerdo con que ella se escapara y cuando yo llegué a Jarabacoa hace rato que ella andaba en la calle, porque supuestamente me dijo la Policía que ella estaba desaparecida desde la una de la tarde y cuando apareció fue casi como a las once de la noche” relató.

En ese mismo orden dice no saber qué hicieron con Masha, si la llevaron a CONANI de esa provincia o la devolvieron a Santo Domingo, sintiendo que la tienen “como si estuviera secuestrada”.

En cuanto al posible proceso legal y de investigación por el que está pasando la adolescente, dice que nunca le notificaron para comparecer en su papel de madre ante el Ministerio Público. “No nada de eso, nunca me han llamado, yo me enteré de lo que estaba pasando fue por las redes, cuando pasó el problema que a Dilon lo llevaron preso por una querella de una menor de San Cristóbal, mi hija fue a darle como el apoyo, a dar el testimonio a decir que era mentira de que las cosas no eran como decían en las redes dizque que él la tenía trabajando, prostituyéndose, porque es tan tal que ya ellos no estaban juntos, que cuando mi hija la agarraron yo ya me iba a decidir a irme a vivir con ella para traerla a Constanza” explicó.

Tras sus pasos

Al ser cuestionada sobre el tipo de labor que Masha realizaba en la música y videos de Only Fans, indica que siempre la aconsejaba luego de ver sus acciones ya que no estaba al tanto en el momento.

“No estaba enterada de todo lo que ella hacía, cuando yo veía los videos que ella hacía con esas palabras vulgares, yo le decía: Mi hija tu tiene mucho talento, pero trata de que vayan de acuerdo con la sociedad porque eso no fueron los valores que yo le enseñe. Pero vuelvo y le digo que juventud al fin uno como madre pierde el control de los hijos y más cuando ya no están sobre las normas de uno. Que pasa, ella me dijo a mí que ya ella estaba cansada, ya ella quería volver a su casa, ella me dijo a mí que ella iba a seguir cantando pero que ya ella iba a estudiar y que iba a darse tiempo a que ella cumpliera mayoría de edad para seguir con su música y eso” enfatizó.

Por otra parte, sobre la cédula falsa que Masha portaba, el cual según fuentes cercanas ya la tenía antes de vivir en Santo Domingo con el exponente urbano Dilon Baby, dijo que “Esa información no te la puedo dar porque vuelvo y te digo que uno como padre a veces los hijos hacen cosas que uno no se da cuenta, yo me vine a dar cuenta de esa cédula cuando Tolentino la publicó”.

Suplicando por tener de vuelta en casa a la su niña de 16 años, cuyos 17 los cumplirá en el mes de febrero, expone que “Ella quiere que la regresen a su familia, porque yo a mi hija mientras estuvo en su casa nunca la maltraté, yo tengo tres hijos, uno de 24 años que es invalido y otro de 22. Nunca la maltrataba mientras ella vivía conmigo, ella estudiaba, ella hacía las cosas bien. Que pasa como juventud al fin ella conoció a Dilon Baby, por Instagram y se enamoró, a donde ella tomó la decisión de irse de mi casa, fue con la ayuda de un vecino que yo no sabía y a los dos o tres días es que ella me dice que estaba con Dilon y que se había casado, yo le decía a ella que volviera a su casa, que volviera a estudiar, cosa que ella me decía que sí que iba a volver. Es tan así que yo hasta le pedía siempre la ubicación de donde ella estaba para ir a buscarla y ella no me la daba, nunca quiso porque ella sabía que yo hubiese ido a buscarla” expresó.

En cuanto a si luego de Masha hacerse popular le llegó a mandar dinero o algún tipo de ayuda a sus familiares, aseguró que no y que el dinero su hija lo invertía en trastes, debido que tenía pensado volver a su pueblo natal de Constanza. “No ella no llegó a ayudarme. Masha su dinero lo invirtió de trastes porque yo traje una mudanza de la capital que fueron dos camiones, los cuales yo los tengo en un local, porque son demasiado, yo digo que el poco dinero que ella ganó, porque ello no tuvo tiempo de ella ganar mucho dinero, ella lo invertido en trastes” desveló.

Modo de vida

Natividad Sánchez Delgado, según habló con este medio, trabaja en decoraciones de eventos y otras tareas humildes para mantener a sus otros hijos. “Yo trabajo en decoración, vendo piso, llevamos vegetales a un supermercado de Licey al Medio, yo me busco mi dinero honradamente, no necesito explotar a nadie y menos a mis hijos, que eso es lo que han querido vender en las redes, yo lo que soy una mujer luchadora y mi pueblo lo sabe, usted viene aquí y en el pueblo le dirán lo mismo de mi pueblo” puntualizó.

Relacionado