Madre de Manuel Duncan dice no cree en justicia de RD; «A mi hijo lo están matando dos veces»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La madre del comunicador Manuel Duncan, muerto a tiros con una pistola ilegal en agosto del 2022 durante un incidente con el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el vicealmirante retirado Félix Alburquerque Comprés, reaccionó molesta por el rumbo que ha tomado el caso de su hijo en los tribunales expresando que esta situación le ha hecho dejar de confiar en la justicia de su país.

Durante una entrevista concedida al canal de YouTube de Somos Pueblo, Margot Duncan, quien estaba acompañada de su hija, Esther Duncan, reveló que hay muchas cosas del proceso que ahora no cuadran, entre la negativa del Ministerio Público de presentar los videos que muestran el momento del hecho.

“Ya yo no creo en la justicia, no creo en el testimonio que han dado los testigos, y que me perdone Miguel, el amigo de mi hijo, tampoco creo en el testimonio que él dio, porque se contradice mucho”, expresó la señora Duncan.

Dijo que hay cosas que la justicia no le quiere enseñar, como los videos que reflejan la escena del hecho donde murió su vástago.

“Ninguno de esos videos nos lo quieren enseñar, también, no quieren escoger como evidencia el único video que dice claramente cómo él mató a mi hijo, de una manera cruel”, expresó la señora Margot Duncan.

Duncan dijo no entiende cómo si el propio Alburquerque Comprés confesó que mató a su hijo, “cómo es posible que la justicia no acepte eso como prueba”.

“¿Qué esperamos, que mi hijo se levante de la tumba y se levante solo?, ¿Qué mi hijo salga de la tumba y diga yo fui agredido de tal manera, a mí me mataron?”, continuó diciendo la dama.

De su lado, la hermana de Duncan, Esther, también dijo no entender cómo la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, la cual lleva el caso, excluyó para el juicio de fondo el video donde se ve el momento en que mataron a Manuel, así como también el arma ilegal con la que dispararon.

Dijo que la magistrada también cambió la calificación de asesinato a homicidio voluntario.

“Eso ella no podía hacerlo, porque eso es un asesinato, y también ella dice que él no le dio persecución”, manifestó.

Puso en dudas que existan otros videos que muestren cómo se produjo el hecho ya que, según sus palabras, en el lugar del crimen al menos cuatro negocios tienen cámaras, además de las del Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1.

“Al final nosotros pedimos los videos a la Fiscalía, tuvimos una reunión con la fiscal y el asistente de la fiscal junto a nuestro abogado y toda la familia y nos dijo que ya lo habían solicitado mediante la vía correspondiente, y recién me entero de que no se solicitaron todas las cámaras”, puntualizó Esther.

Entiende que el único video donde se muestra al imputado Alburquerque accionar contra su hermano quizás se pudo haber filtrado involuntariamente y reiteró que no se han solicitado todas las cámaras.

Lo que dice la Fiscalía

De acuerdo al dispositivo del tribunal que sigue el caso de Alburquerque Comprés, los videos sobre el incidente no fueron admitidos porque la Fiscalía no los depositó, como ordena el Código Procesal Penal.

Sobre el particular, Esther reveló que la Fiscalía le ha dicho que va a recusar a la jueza ya que según ellos lo hicieron como ordena la ley.

No obstante, a juicio de Esther el error ha sido del Ministerio Público y dijo no entender las razones ya que hacen este tipo de procedimiento a diario.

“Por eso es que más extraño, cómo es posible si ellos tienen casos a diario y saben cuál es la vía correspondiente, cómo se registran las cosas, cuál es el debido proceso, cómo es posible que se haya cometido ese error”, enfatizó Esther.

“Por eso no admitieron el video, nos sacaron como querellantes a toda la familia, porque según la jueza no tenemos calidad ni hay pruebas suficientes para nosotros sentirnos querellantes”, expresó.

La prensa lo está matando dos veces

Tras ser cuestionadas sobre el trato que le ha dado la prensa al caso de su pariente, las damas dijeron sentirse apenada con algunos comunicadores, ya que estos lo están matando dos veces.

“Moralmente lo tienen destruido, desacreditándolo. Inclusive hicieron un video viral de algo que pasó en Estados Unidos hace par de años atrás de un hombre dándole golpe a un señor y a una mujer y todo el mundo dice que ese es Manuel, y ese no es mi hermano, señores”, expresó Esther.

Pese a ello, dijo que Alburquerque Comprés ni su familia nunca se han disculpado por el crimen y que, por el contrario, “en el video donde sale de los tribunales va riéndose, con una risa burlona”.

Añadió que al principio el imputado de la muerte de su hijo escondía la cara, pero ahora la muestra, lo que, según ella, representa una burla para la familia.

Estatus del caso

El pasado 8 de mayo la jueza Padilla envió a juicio de fondo a Alburquerque Comprés, acusado de ultimar a balazos a Manuel Duncan, en un hecho ocurrido la madrugada del 19 agosto del año 2022.

El tribunal, que acogió de manera parcial la acusación del Ministerio Público, estableció que ha sido un homicidio voluntario y no un asesinato como establecía la acusación formal del Ministerio Público.

Más sobre el crimen

Alburquerque Comprés dio muerte al comunicador Manuel Duncan el pasado 19 agosto, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada.

El hecho ocurrió mientras se encontraban en un negocio de expendio de comida rápida ubicado en la avenida Núñez de Cáceres esquina Rómulo Betancourt, en el sector Los Cacicazgos, del Distrito Nacional.

La instancia con la solicitud de la medida de coerción depositada por el Ministerio Público detalla que Alburquerque Comprés llegó al lugar riéndose, por lo que Duncan pensó que se burlaba de él, circunstancias en las que el hoy occiso golpeó al militar retirado.

El ahora imputado se dirigió a su vehículo, de cuyo interior sacó un arma de fuego y comenzó a realizar disparos en contra de la víctima y de un acompañante, quienes salieron corriendo del establecimiento, añade el dispositivo del órgano acusador.

Detalla que Alburquerque Comprés abordó de nuevo su vehículo para perseguirlos, mientras Duncan logró esconderse detrás de una banca de lotería, donde fue encontrado por su victimario, quien le realizó dos disparos y se marchó de la escena del crimen.

Duncan falleció a causa de herida por proyectil de arma de fuego en hemitórax derecho y salida en región dorsal, conforme al acta de levantamiento realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Luego de cometer el hecho, Alburquerque Comprés se deshizo del arma homicida, que portaba de forma ilegal, ya que no le fue asignada por su institución castrense, expresa el Ministerio Público.

