Madre de la menor le habría firmado a Wander Franco documento de que no haría pública esa relación

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La madre de la menor involucrada en el caso del pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, le habría firmado a este un documento de confidencialidad, en el cual se comprometía a no hacer pública la relación que tenían él y su hija.

Así se lo expresó al Ministerio Público una prima de la madre de la joven, la cual, de acuerdo al expediente de solicitud de medida de coerción instrumentado por el órgano acusador, se lo confesó la misma menor.

La mujer explicó que la joven le dijo que cuando su madre supo de su relación con el pelotero, en un principio «se puso mal», pero luego empezó a escribirle a Wander Franco por Whatsapp, amenazándolo con demandarlo porque su hija era menor, siendo luego cuando supuestamente él se presentó a la casa con un par de abogados, haciéndola firmar el documento.

«Cuando yo le pregunté: ¿Y tu mamá, qué dijo? Porque yo se lo pregunté, ella me dijo que ella se puso mal, su mamá al principio, pero que en una ocasión ella me dijo que su mamá la mandó para Baní con un taxista, entonces ella me dijo que su mamá se puso mal y que luego comenzó a escribirle al chico por Whatsapp diciéndole que lo iba a demandar porque (la joven) es menor, después ella me dijo que él se presentó a su casa, dizque a un apartamento que tiene en Monte Bravo, él se presentó con abogados me dijo ella y allá dizque que ellos hablaron y llegaron a un acuerdo y me dijo que la pusieron a firmar un contrato de confidencialidad», le confesó la testigo al MP.

La misma prima manifestó, que en una ocasión le quitaron el celular a la menor, porque esta había publicado unas fotos en las redes sociales, algo por lo que supuestamente la madre estaba recibiendo amenazas.

«Ella tenía un iPhone XS max blanco, entonces su mamá me dijo que le hiciera el favor de llevarme el teléfono, le sacamos el chip porque supuestamente a ella la estaban

rastreando, entonces se estaban moviendo con eso», dijo.

En ese orden, aseguró que la madre de la menor le manifestó que estaba recibiendo la amenaza de que si se sabía la verdad y a él lo botaban de la pelota, las iba a mandar a matar a ambas.

«(La madre de la menor) Nos decía a nosotras que ella estaba bajo amenazas, que a ella la iban a matar, que si eso no se resolvía o si a él lo sacaban de su puesto, si lo botaban de la pelota, al pelotero, que él las iba a mandar a matar a las dos y que nosotras también estábamos involucradas», reveló la prima en su confesión al MP.

Este viernes, la Oficina de Atención Permanente de Puerto Plata impuso una garantía económica de RD$2 millones y presentación periódica al pelotero Wander Franco. Mientras que a la madre de la menor, le impuso prisión domiciliaria e impedimento de salida del país.

El Ministerio Público los acusa a ambos de explotación sexual y de lavado de activos, un tipo penal que conlleva una pena de hasta 20 años de prisión.