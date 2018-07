Madre de Junior pide pena de muerte para pandilleros en El Bronx

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ A un mes del brutal asesinato de su hijo, Lesandro Guzmán Feliz (Junior), la madre del adolescente Leandra Feliz, pidió la pena de muerte para los pandilleros acusados por el homicidio cuyas imágenes siguen conmoviendo a toda la ciudad.

La señora Feliz, que dijo que reiteró que los matadores de Junior eran entre 15 y 17, señaló que quiere que los asesinos sean ejecutados, si es posible, porque asesinaron a un niño que no era un hombre, sino un niño.

“Quiero que ellos me digan porqué me lo mataron, porque él (Junior), no tenía problemas con nadie ni era bandido”, dijo la señora Feliz, hablando en una entrevista en el programa “Enfoque” del canal 47.

“¿Porqué fueron a cogerlo a él, quién los mandó, porqué lo asesinaron a él?”, preguntó la madre.

“Tengo una nueva vida, nada y sin sentido, porque no tengo razón, sabor, alegría ni pensamientos, ahora mismo no hay nada, mi vida no tiene sentido”, explicó la señora Feliz.

Ella dijo que la policía no le ha dicho nada todavía sobre el verdadero motivo del asesinato de Junior. “Han dicho algo en las noticias, pero eso es falso”.

“Quiero que implementen alguna ley que ordene la muerte para los pandilleros que maten como mataron a mi hijo”, pidió la madre.

“Si se puede, que los maten, porque ellos no lo piensan dos veces cuando deciden asesinar algún niño”, agregó.

“Con esa ley, las pandillas tendrán que pensar antes de asesinar un niño, porque si lo hacen, sabrán que a ellos también los van a matar”, añadió.

“Tiene que ser la pena de muerte, para que ellos lo piensen dos veces antes de asesinar a alguien, especialmente a un niño”, recalcó.

Relató que ningún pandilleros e ha acercado a ella ni a nadie de la familia para pedir perdón personalmente.

Dijo que nunca se preocupó por las pandillas en su vecindario, porque es una familia trabajadora y responsable, que nunca busca problemas con nadie, y sus hijos es de la casa a la escuela.

“Están conmigo todo el tiempo, Junior bajó a la bodega, pero nosotros vivimos ahí, por lo que él no estaba fuera de su casa”, explicó.

“Estamos en el mismo lugar”, dijo.

Dijo que todavía no ha pensado en cómo quiere que recuerden a Junior, porque aún tiene en su mente las imágenes del asesinato.

“En lo único que pienso es en cómo me lo mataron, la película la tengo aquí”, dijo llevándose un dedo a la sien.

“Esas imágenes no se me van, porque fueron tantos los que mataron a un niño que no era un hombre”, agregó.

Señaló que está en tratamiento psicológico con especialistas que le asignó la fiscalía de El Bronx.

