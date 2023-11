Madre de Joshua Javier clama justicia por su muerte; hijo de un mayor de la PN está acusado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Entre llantos la madre del joven Joshua Javier Nolasco, quien falleció a causa de impactos de balas en medio de un confuso accidente de tránsito clamó por justicia y que el hecho no quede impune.

Mari Ascencio expresó que confía en la justicia y espera la pena máxima para el culpable.

Asimismo, definió al hoy occiso, quien supuestamente perdió la vida a manos de un hijo de un miembro de la Policía Nacional, como una persona amable y cariñosa.

“Tengo para decirle que cualquier cosa maravillosa que se puedan decir le quedan corta a él”, manifestó, al mismo tiempo dijo que fue para él era una madre y una amiga.

Taxista narra cómo ocurrió el hecho

“Yo iba conduciendo en sector Mata Hambre y de manera sorpresiva se me cruza una persona en el medio de la calle, yo me quito el cinturón para salir y ahí empezaron a disparar”, narró Oliver Leonardo Peña, el taxista donde se transportaba Joshua Javier Nolasco, quien murió en el incidente.

Explicó que, al momento de los disparos, puso la reversa y es cuando choca con el otro vehículo que estaba atrás de él.

Argumentó que suplicó al supuesto agresor por su vida.

“No me mate por favor le dije, cuando llegó la Policía Nacional le pedí que no me dejen solo porque me van a matar, y la PN me dijo: tranquilo mi hijo que a ti no te va a pasar nada”.

Joshua Javier Nolasco, 21 años de edad, perdió la vida al ser baleado supuestamente por el hijo de un mayor de la Policía Nacional, Enyer Elías Sánchez Serrano, luego de que este sostuviera una acalorada discusión por el roce de su vehículo y el taxi de la plataforma en la que se desplazaba el hoy occiso.

Por el hecho, la Policía informó que un oficial de la institución y su hijo se encuentran detenidos para fines de investigación.

En este momento, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, conoce la medida de coerción a Sánchez Serrano.