Madre de Joshua denuncia recibe amenazas para que no siga con el juicio; Dotolcito, Chiquito y Luisito seguirán en prisión

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La madre del joven Joshua Omar Fernández, asesinado durante un atraco, denunció este lunes que está siendo amenazada para que no continúe con el juicio que se realiza contra Wesly Vincent Carmona, alias El Dotolcito, Alison de Jesús (Chiquito) y Luis Brito Troncoso, acusados de la muerte de su hijo el pasado 16 de abril de este año.

Bertina Decena, madre de Joshua, dijo que personas no identificadas le envían mensajes de textos para pedirle que no continúe con el proceso.

“Me dicen que me esté tranquila, que yo tengo más hijos, si no quiero que me pase lo mismo”, explicó.

Declaró que recibió la amenaza a través de mensajes de textos de su cuenta de Instagram.

En ese sentido, uno de sus abogados, Sergio Maldonado dijo que su defendida no tiene enemigos, que solo quieren el esclarecimiento de la muerte de Joshua.

“Ellos son una familia sana, que no tiene enemigos, es simplemente que le mataron a su hijo y queremos el esclarecimiento y la justicia”, expresó el togado.

La señora también aprovechó para agradecer al país por el respaldo que le ha brindado tras la muerte de su hijo.

La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción de la Cámara Penal del Distrito Nacional, confirmó este lunes la prisión preventiva contra los imputados porque no han variado los presupuestos.

El Dotolcito, Chiquito y Luisito cumplen preventiva en Najayo Hombres y en La Victoria, respectivamente, y Luis Brito Troncoso, en la cárcel pública de Baní Hombres.

La investigación hecha por el Ministerio Público sobre el atraco, determinó que supuestamente El Dotolcito fue la persona quien organizó el asalto que terminó en esa tragedia.