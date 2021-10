Madre de J Blavin revela que le sorprendió que grabara polémico tema con la artista urbana Tokischa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, COLOMBIA. – Desde miles de críticas en redes sociales hasta un cuestionamiento por parte de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez: ese ha sido el balance de reacciones ante la canción ‘Perra’, interpretada por J Balvin y la cantante dominicana Tokischa.

A esto cuestionamientos se suma el de doña Alba Mery, madre del “Niño de Medellín”, quien se pronunció recientemente sobre el polémico sencillo, que ha sido señalado como “machista” y “misógino”, términos que dijo la también canciller en días pasados.

En diálogo con el programa ‘Nos cogió la noche’ del canal Cosmovisión, Mery habló sobre el video de ‘Perra’ y sus primeras sensaciones cuando escuchó la canción y vio el video oficial, que fue eliminado de YouTube.

“Yo lo llamé, lógicamente… ¿Dónde está el josesito que yo conozco? Esa canción no es… no sé ni qué decir”, manifestó doña Alba.

Además, confesó que no pudo ver el video completo y que “no vi a José por ninguna parte”, en señal de que ese no es el mensaje que ella acostumbra a ver en su primogénito.

Pese al ‘regaño’, la mamá del artista señaló que de toda la polémica alrededor de él, queda el aprendizaje, así como los cambios que se hacen con base en ello, dándole un espaldarazo a su hijo.

“Definitivamente son experiencias y de estas experiencias es que vivimos y hacemos cambios No podemos idealizar a nadie; él tiene sus defectos, sus cualidades (…) Quizás lo que pasó esta semana no representa a mi hijo, uno no puede juzgar a una persona por un solo nombre y tú tienes que escuchar qué pasó”, señaló doña Alba. Incluso, reconoció que su hijo cometió una equivocación al interpretar aquel sencillo.

Finalmente, la señora Alba Mery envió un mensaje a quienes critican a José Álvaro: “Yo no necesito hijos perfectos, necesito hijos que se equivoquen porque el día que mi hijo sea perfecto, perdemos los dos; yo como madre para mostrarle el camino y él que se cree perfecto no va a luchar nunca”, enfatizó.

