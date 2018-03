Madre de Gabriel: Que no se extienda la rabia y que no se hable de la mujer detenida

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, de 8 años encontrado muerto en España, en el maletero del vehículo de Ana Julia Quezada, ha pedido “que no se extienda la rabia y que no se hable de la mujer detenida”.

Ramírez indicó que esa mujer no merece “que se le dé cobertura”.

“Quiero que esto termine con el corazón de la gente calentito y no con la rabia que esta señora nos ha sembrado”, indicó la madre a la emisora Onda Cero horas después de que apresaron a Quezada, actual pareja de Ángel Cruz el padre de Gabriel.

Por otro lado, agradeció “a todo el mundo que se ha volcado tanto en ayudar físicamente” en la búsqueda de su vástago, “en la investigación” o a través de llenar “mensajes de cariño”.

También pidió a quienes están suplantando su identidad en redes sociales que dejen de hacerlo, “no hagan esto porque no soy yo y no deben hacer esto, que me están causando dolor, porque yo no quiero ver esas fotos que ponen de pérdida y, desde luego, no quiero que hablen por mí”.

“Todas esas personas que están utilizando la muerte de mi hijo para que las sigan, que miren en su corazón, reflexionen y borren esas cuentas, porque ni se lo merece mi hijo, ni me lo merezco yo, ni se lo merece su padre, que está destrozado”, enfatizó Ramírez.

