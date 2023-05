Madre de «El Dotolcito» reacciona: que sea Dios que juzgue a mi hijo, no ustedes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Rossy Cabalaleiro madre de Wesley Carmona mejor conocido como “El Dotolcito”, reaccionó en las redes sociales ante las críticas vertidas contra su hijo, tras ser imputado por la muerte del estudiante Joshua Omar Fernández durante un asalto a las afueras de una discoteca en el ensanche Naco.

En un mensaje colgado en su cuenta de Instagram Cabalaleiro respondió los comentarios de quienes aseguraban que los padres del joven no asistieron a la audiencia de medida de coerción a los imputados por el hecho.

“Maldita presión social, tanta gente hablando mierda sin saber, que falta de empatía, cuanta crueldad, el sí tiene una madre y si estuvimos ahí pero no me deje ver de ustedes malditos buitres, amárrense la maldita lengua, que sea Dios que me juzgue a mi hijo no ustedes hijos de la gran (…) todos”, dijo.

Sobre el caso

El pasado viernes la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción para Wesly Vicent Camona «El Dotolcito», hijo del influencer el Dotol Nastra, quienes están acusados de la muerte del joven Joshua Omar Fernández, de 19 años.

El juez Rigoberto Sena, titular de dicho tribunal, dictó la medida contra «El Dotolcito», la cual deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal.

