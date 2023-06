Madre de David de los Santos disconforme con sentencia: «Aquí todo el mundo se vendió»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Damiana Correa, madre de David de los Santos, joven que murió tras una golpiza que le dieron mientras se encontraba detenido en el destacamento de Naco, Distrito Nacional en el 2022, expresó disconformidad con la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra los implicados en el caso.

«Aquí todo el mundo se vendió, aquí todo el mundo hizo lo que le dio la gana, hicieron la cosa como ellos quisieron», dijo al hablar con miembros de la prensa.

«No me siento conforme con la decisión, porque le cantaron a tres infelices, que con qué ellos van a pagar esa indemnización que ellos dijeron que les pusieran, no porque yo quiero dinero realmente, yo lo que quería era justicia por mi hijo, porque no fue un gato, no fue un perro ni un ratón que mataron, fue una persona que le aportaba a la sociedad», expresó la madre.

Asimismo agregó, que «con esta sentencia, yo creo que todavía no se ha llegado al fondo de la realidad, hace un año y dos meses casi y todavía yo no encuentro una respuesta».

Destacar que la condena de 15 años, dictada por la jueza Gisell Pérez Méndez, recayó sobre el segundo teniente Germán García de la Cruz y el cabo Alfonso Decena Hernández.

En tanto que la de 30, fue dictada a los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña.

El pasado viernes, la jueza había escuchado las conclusiones del Ministerio Público, de los abogados de los familiares de la víctima y la defensa de los imputados, fijando el fallo para hoy.

Ese día los fiscales le solicitaron al tribunal declarar culpable a los imputados y dictarles sentencias de 30 y 20 años de prisión.

El caso

El joven de 24 años de edad y residente en Los Alcarrizos, falleció el 1 de mayo de 2022 en el Hospital Doctor Darío Contreras, luego de ser conducido de urgencia desde el destacamento policial del sector Naco, donde estuvo detenido desde las 9:00 de la noche del 27 de abril por los agentes policiales que lo recibieron por parte de la seguridad privada del centro comercial, que lo retuvo luego de protagonizar un incidente con una empleada de una tienda del centro comercial.

En una audiencia anterior, celebrada el 24 de mayo pasado, las juezas decidieron varios incidentes, entre ellos el de acoger la solicitud del actor civil de incluir como terceros civilmente demandados a la empresa Parcos S.A, la cual opera bajo el nombre comercial Senses Sunglasses And Accesories y a dos de las empleadas de la tienda de perfumes, donde el hoy occiso sostuvo un intercambio de palabras con una de ellas previo a ser apresado.

Las empleadas civilmente demandadas, son Pamela Leticia Vásquez Cruce y Yesenia Altagracia Mejía Santos.

El juicio continúa este 15 de junio y se tiene previsto que concluya el 16, según el calendario dispuesto por la presidencia del tribunal.

El proceso

El 27 de marzo pasado, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio contra los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña.

También contra los miembros de la Policía Nacional, capitán Domingo Alberto Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz, el cabo Alfonso Decena Hernández y el raso Sari Manuel González García, acusados por el delito de tortura y barbarie.

Asimismo fueron enviados a juicio los procesados Ambriori Montero Otaño, Álvaro David Beltrán Pérez, Yubaris Méndez Ferreras y Juan Reyes de la Cruz, miembros de la seguridad privada de la plaza Ágora Mall, por ser las personas que detuvieron y entregaron a la Policía al joven, luego de protagonizar un incidente con una empleada del centro comercial.

