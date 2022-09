Madre de Dabel Zapata envía carta de agradecimiento a Salvador Holguín por apoyo a su hijo en vida 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DAJABON. – Belkis Rosa, la madre del joven dajabonero Dabel Zapata, quien fue asesinado por delincuentes en la avenida Independencia del Distrito Nacional, envió una carta de agradecimiento y gratitud a su amigo, el líder comunitario y trabajador social, Salvador Holguín, agradeciéndole todo lo que hizo por su hijo en vida.

Se recuerda que Dabel Zapata, hijo de Belkis Rosa y el diputado Darío Zapata, fue asesinado el pasado 16 de agosto por unos delincuentes, durante un atraco en la avenida Independencia del Distrito Nacional.

A continuación, carta íntegra:

CARTA PARA MI DISTINGUIDO AMIGO SALVADOR HOLGUÍN

Querido amigo:

No encuentro palabras adecuadas para definir mi agradecimiento hacia ti. En las circunstancias más difíciles de mi vida tuve la suerte de contar con un amigo como tú, ratificando tu amistad y brindándote apoyo para salir del estado en que me encuentro. Hoy no tengo más que gestos y palabras de gratitud para contigo.

Mi gratitud hacia ti será eterna. Jamás me parecerá suficiente todo lo que pueda hacer por ti para retribuir tu apoyo y ayuda cuando más lo necesité. Tengo un gran aprecio por tu persona y desde ya has ganado un lugar en el cielo por ser una persona tan noble.

Estoy infinitamente agradecida contigo mi buen amigo. No necesito tener más porque vales por muchos.

Con alta estima, Belkis Rosa.

