Madre de Chris Rock habla de Will Smith: “Nos abofeteó a todos, me abofeteó a mí”

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – La madre de Chris Rock contraataca. Rose Rock fue preguntada en WIS-TV sobre la agresión de Will Smith en la pasada ceremocia de los Oscar y ha confesado de todavía lo está procesando.

“Cuando Will abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos. Pero realmente me abofeteó a mí. Cuando haces daño a mi hijo me haces daño a mí”, confesó. “No tengo ni idea de lo que le diría aparte de: ‘¿en qué demonios estabas pensando?’ Porque diste una bofetada pero podrían haber pasado muchas cosas. Chris podría haber retrocedido y haberse caído. Podrían haberte sacado esposado. No pensaste, reaccionaste cuando tu mujer te miró de reojo y subiste, y le alegraste el día porque se quedó boquiabierta y sonriendo cuando pasó”.

“Pensé que era parte del guion hasta que empezó con las obscenidades”, reconoce sobre cómo vivió lo acontecido aquella noche y explica que no entiende la prohibición de la Academia durante los próximos diez años al agresor. “¿Qué significa eso? Ni siquiera va todos los años”, señala.

“Su gente escribió un artículo y dijo: ‘me disculpo con Chris Rock’. Pero algo así es personal. Hay que hacerse cargo”, subraya sobre el mensaje que Smith publicó en Instagram.

Recordemos que, en la reciente gala, Rock apareció en el escenario para presentar un premio y al divisar a Jada Pinkett Smith, bromeó: “Jada, estoy deseando ver ‘La teniente O’Neil 2′”.

En un primer momento, se vio a Will reír y a su mujer poner mala cara. La cámara volvió a Rock y, entonces, Smith subió al escenario, abofeteó al cómico y vuelvió a su asiento. “Saca de tu puta boca el nombre de mi mujer”, gritó ya desde su butaca hasta en dos ocasiones. “Tío, solo era una broma de ‘La teniente O’Neil'”, contestó un Rock anonadado que, como pudo, continuó su segmento.

Poco después, Smith ganó el Oscar y dio uno de los discursos más vergonzosos que se recuerdan.

“La 94ª edición de los Oscar debía ser una celebración de los muchos miembros de nuestra comunidad que hicieron un trabajo increíble este año pasado; sin embargo, esos momentos se vieron eclipsados por el comportamiento inaceptable y dañino que vimos exhibir al señor Smith en el escenario”, comunicaron el presidente de la Academia, David Rubin, y la directora general, Dawn Hudson. “Durante nuestra retransmisión, no abordamos adecuadamente la situación en la sala. Por ello, lo lamentamos. Esta era una oportunidad para nosotros de dar un ejemplo a nuestros invitados, espectadores y a nuestra familia de la Academia en todo el mundo, y nos quedamos cortos, sin estar preparados para lo inédito”.

