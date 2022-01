Madre de Alexis Villalona: Yo no he vuelto a dormir más nunca; que se entregue para salir de esto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BANI, PROVINCIA PERAVIA.- La madre de Alexis Villalona, el hombre que está prófugo por haber agredido una mujer tras un choque vehicular en Baní, durante el fin de semana, manifestó este martes que desde que ocurrió el incidente no ha vuelto a dormir por lo que solicitó a su hijo que se entregue a las autoridades para terminar con su sufrimiento.

“Desde que sucedió el hecho yo no he vuelto a dormir más nunca, y tengo los nervios, que, mire la hora que es y no he comido todavía, porque no me pasa nada”, expresó la señora solo identificada como doña Porfiria durante una entrevista exclusiva al programa El Show del Mediodía.

La señora reconoció que Alexis actuó mal al desmontarse de su jeepeta y agredir a Santa Arias, que conducía una pasola en la calle Santomé de ese municipio.

“No estoy de acuerdo con lo que está mal hecho, yo soy madre, y está muy mal hecho”, expresó.

Aprovechó la entrevista para exhortarle a su pariente que donde quiera que esté se entregue a las autoridades “para acabar con esto, porque van a hacer que me dé un infarto”.

Sostuvo que no son gente de problema, razón por la que no entiende por qué ha recibido tantas críticas en las redes sociales.

Manifestó que las autoridades le han allanado su casa, sobre lo que se ha cuestionado “buscando qué, yo no soy mujer de problema, yo tengo por aquí 22 años y todo el mundo me conoce, entonces por qué las redes sociales han tratado eso así”.

Tras ser cuestionada sobre si ha tenido algún contacto con su hijo después del incidente, la señora sido que desde el 31 que fue a llevarle el dinero para comprar sus pastillas no ha vuelto a saber de él.

“De ahí para acá yo más nunca he sido gente. No se donde está, por Dios”, manifestó.

Doña Porfiria reveló que se siente avergonzada por lo ocurrido, y por esto no quiere salir a la calle.

El pasado sábado, el director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, instruyó a equipos de investigadores de la institución dar con el paradero de Villalona, de 47 años de edad.

Tras cometer el hecho, Villalona emprendió la huida y no ha sido arrestado pese a varios allanamientos realizados por la Policía Nacional en compañía de miembros del Ministerio Público, tanto en su residencia como en la de algunos familiares.

