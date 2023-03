Madre clama por su hijo desaparecido en playa de Baní; no siente esfuerzo de autoridades

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La madre de uno de los jóvenes que se encuentra desaparecido desde hace tres días, al intentar atravesar nadando la bahía de Las Calderas en Baní, denunció que no hay barcos ni helicópteros buscando a su hijo y clamó al presidente Luis Abinader y a la primera dama, Raquel Arbaje, para que el mismo sea encontrado con vida.

«Yo quiero apelar a la primera dama, porque ella es madre, mi hijo tiene tres días en el agua, perdido en el mar y yo no he visto aquí a nadie que ha venido, ninguna autoridad, que hay barcos, que hay helicópteros, nosotros no hemos visto nada y ya son tres días señor presidente y primera dama, por favor, ya son tres días y mi corazón no aguanta, ya no tenemos fuerza, la única fuerza es la de Dios, pero ustedes están aquí, déjense tocar. Ay Dios, yo necesito que mi hijo sea encontrado por favor», expresó.

Mientras, otro pariente, identificado como Eddy Campusano, denunció que no se nota el esfuerzo que están haciendo las autoridades para rescatarlo.

En ese sentido, le hizo «un llamado a las autoridades de aquí, a la Marina de Guerra, que por favor nos ayuden».

«Nuestros familiares tienen ya tres días hoy y no van a resistir, la persona que salió ayer dijo que estaban vivos, no los podemos dejar morir, ella es su mamá, está desesperada, ella es su hermana, nosotros no sabemos cómo es que vamos a hacer», agregó.

«Por favor, señor presidente, quien sea que nos pueda escuchar, que nos ayude por favor, se lo imploro por favor, nosotros ya no podemos más, no podemos solos, los pescadores y los vecinos de aquí nos han ayudado lo más que han podido, pero con esa sola ayuda no se puede», expresó.

