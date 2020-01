Madre clama por ayuda para sus hijas al tener cáncer terminal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un tumor maligno en el cuello de la matriz amenaza con quitarle la vida a Ana Cecilia Jiménez de 39 años, quien clama por ayuda del Consejo Nacional de la Niñez (CONANI) para que le brinden apoyo con el cuidado de sus hijas, ya que su esposo tiene discapacidad, su madre falleció, su padre es no vidente y no tiene ningún pariente cercano.

De acuerdo a la desesperada madre, se ha acercado varias veces a CONANI para que les brinden asilo a por lo menos dos de sus cuatro hijas de 20, 12, 11 y 4 años, las cuales viven en precarias condiciones junto a ella en una pequeña casa en el sector Nuevo Amanecer, kilómetro 18 de la autopista Duarte. Solicita la mano solidaria para la de 12 y 11, ya que la mayor es quien le ayuda.

Jiménez cuenta que lleva tres años luchando contra el cáncer, pero ya no puede ni siquiera conseguir el pasaje para recibir las quimioterapias, por lo que su estado ha empeorado y casi no puede caminar. Adeudan varios meses en la casa donde viven y teme que los desalojen.

“Los vecinos nos dan algo para comer porque ni par eso tenemos. Vivimos en condiciones muy precarias, ni si quiera el pasaje para ir a las quimioterapias he podido conseguir y eso ha empeorado mi estado. Lo que pido es que CONANI me apoye con dos de mis hijos, no tenemos familia que nos ayude”, narra Ana Cecilia.

Explica que cuando inició el proceso de quimioterapia hace algunos años, le generó problemas intestinales que amerita una intervención quirúrgica con urgencia porque no puede estar sentada. Su cáncer ya está en etapa tres y desconoce su tiempo de vida, por lo que clama la ayuda a CONANI para asegurar que sus dependientes no queden sin hogar.

Detalló que su esposo realizaba cualquier labor para sobrevivir, pero tuvo un accidente que, al ser paciente diabético, le impide levantarse y trabajar. Su padre es no vidente y su madre falleció. La única familia cercana es una hermana que padece traumas psiquiátricos, por lo que alberga la esperanza de que el Estado le ayude en el cuidado de al menos dos de sus hijas.

Para cualquier ayuda de las autoridades pertinentes o persona interesa, el teléfono de Ana Cecilia Jiménez es el 829-799-7357.

