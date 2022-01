Madera Arias: “Luis Abinader no cumplió conmigo y me dejó con el traje hecho”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Ramón Arístides Madera Arias, declaró que luego de su desvinculación como juez del Tribunal Superior Electoral (TSE), el presidente de la República, Luis Abinader, designó una comisión encabezada “por su gran amigo” Víctor D´Aza, para designarlo de inmediato en una de las mejores embajadas o consulado de Estado Unidos, pero aseguró que el jefe de Estado no le cumplió y lo dejó esperando por el puesto.

“Lamentable, el presidente de la República me cubió, no cumplió conmigo, y me dejaron con el traje hecho, pero estoy vivo y sigo haciendo lo bien hecho, todo por el bien de la República Dominicana”, precisó Madera Arias, durante un acto de reconocimiento que recibió de la alcaldía de su pueblo natal, Montecristi, donde fue designada una calle con su nombre.

En otro orden, Madera Arias, apuntó que si la mayoría de los sectores y los poderes fácticos como la opinión pública, la iglesia, la sociedad civil, Junta Central Electoral (JCE), Tribunal Superior Electoral no se hubiesen “empantalonado” Luis Abinader no fuera hoy el presidente de la República.

Aseguró, en ese sentido, que sus reiteradas denuncias públicas que asegura, se convirtieron en chispas inspiradoras para la juventud de clase media que defendió la democracia con una manifestación en la Plaza de la Bandera y a través de los cacerolazos, contribuyeron a que Abinader gobernada el país.

Puntualizó que en la pasada campaña electoral fue objeto de amenazas, persecución de su familia y que puso en peligro su integridad física, intentaron sobornarlo, ofreciéndole una apartamento de lujo en la Torre Mar azul, en la avenida Anacaona, cosa esta que él rechazó categóricamente, contestándole “yo no me vendo, se vende el que está en el mercado, y a mí no me hace falta lo que nunca es tenido”, y a su vez enfatizó que nada le complace más que servir a la democracia, al pueblo, a los pobres y a los mejores intereses del país.

Indicó, además, que había la intención “de un grupo” de quedarse en el poder, controlando la opinión pública, la iglesia, la sociedad civil, la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Electoral.

Apuntó, que enfrentó un fraude, indiscutiblemente que se vio cristalizado en febrero del 2020, pero que el objetivo propuesto era para ser ejecutado para el mes de mayo, a fin de impedir de manera fraudulenta el ascenso al poder de Luis Abinader.

Relacionado