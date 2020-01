Macy’s cerrará 30 tiendas en EEUU; dominicanos serían afectados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La gigante cadena de Macy’s, establecida en todo los Estados Unidos, cerrará 30 de sus tiendas en las próximas semanas, incluyendo dos en este estado, lo que afectaría a decenas de dominicanos que laboran en varias de esos establecimientos.

Las tiendas serán cerradas a pesar de que la compañía reportó algunas mejoras en las ventas durante la pasada temporada navideña, pero anteriormente las ventas habían caído un 0.6%, lo que no fue tan malo como la mayoría de los analistas de la industria habían anticipado.

Asimismo, las acciones de la empresa han caído más del 40% en los últimos 12 meses, además tuvo problemas para adaptarse a un cambio en línea por parte de los clientes en medio de una intensa competencia. Tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 5.6 mil millones,

Entre los establecimientos a cerrar están Commack Shopping Center y Broadway Mall, ubicadas en los poblados de Commack y Hicksville en NY, según Business Insider, medio de noticias financieras y empresariales, con ediciones internacionales en Reino Unido, Australia, China, Alemania, Francia, Italia, Japón, Polonia, España, Singapur y el norte de Europa.

También The Westfield Meriden Mall en Connecticut; Harrisburg Mall y Nittany Mall en Pensilvania; The Centre at Salisbury en Maryland; The Mall at Whitney Field en Massachusetts.

Otras están en Pompano City Center, Seminole Town Center, Indian River Mall y The Falls en Florida, y en Georgia, The Gallery at South DeKalb, Macon Mall, entre otras.

