Macron: La salida de la crisis no debe descolgar a la UE de EEUU y China

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, subrayó este lunes junto con la canciller alemana, Angela Merkel, que la salida de la crisis de la Unión Europea no debe dejar “descolgado” al bloque comunitario de Estados Unidos y China.

“Los próximos meses nos dirán si necesitamos una mayor ambición en nuestras grandes políticas. Nosotros seguiremos siendo igual de pragmáticos con una voluntad geopolítica. Estamos convencidos de que la salida de la crisis no debe conducir a cualquier tipo de retraso de la UE frente a Estados Unidos y China”, dijo Macron.

Al término del 22º Consejo de Ministros Bilateral entre ambos países y del cuarto entre Merkel y Macron, el jefe de Estado galo apuntó que lo importante en estos momentos es garantizar la correcta aplicación del plan de relanzamiento decidido por la UE el año pasado.

Macron consideró que por eso mismo no ha puesto sobre la mesa un hipotético nuevo paquete de ayudas.

La UE respondió a la pandemia con un plan de recuperación de 1,8 billones de euros: al presupuesto comunitario para 2021-2027, de 1,1 billones, se sumó un fondo de recuperación con 750.000 millones de euros que aspira a ser la piedra angular de la reconstrucción.

“Los dos estamos volcados a aplicar lo decidido hace un año. Que ese plan sea una realidad y que el dinero decidido a nivel europeo pueda ir a los presupuestos nacionales y lo usemos lo mejor posible”, añadió Macron.

Insistió en que harán “lo necesario” para que tanto a nivel tecnológico, como de innovación o de formación de capital humano, la UE “esté en capacidad de decidir por ella misma y de construir su futuro igual que el resto”.

En el lanzamiento de ese plan, a su juicio, fue crucial el acuerdo franco-alemán: “Europa no puede avanzar si Francia y Alemania no están de acuerdo. Que estén de acuerdo no basta, pero si no hay acuerdo franco-alemán no hay acuerdo a 27”.

La canciller alemana alabó por su parte la “cultura de diálogo” que se ha establecido entre ella y Macron en estos últimos cuatro años y destacó que la búsqueda de una postura común siempre resulta “enriquecedora”.

Relacionado