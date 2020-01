Maclane busca llevar al Licey a la final; enfrentará al Escogido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Evan MacLane hará su tercera apertura en esta serie semifinal cuando comience el partido ante los locales Leones del Escogido este miércoles por la noche en la continuación del Todos Contra Todos del torneo de béisbol otoño-invernal dominicano 2019-2020.

El desafío, que iniciará a las 7:15 p.m., tendrá como escenario el Estadio Quisqueya Juan Marichal de la ciudad de Santo Domingo.

MacLane (1-1, 3.18) tuvo su primera actuación como relevista en el round robin. El 28 de diciembre de 2019 se anotó un “hold” (ventaja mantenida) con labor de 2.1 entradas, un hit permitido y un ponche ante los Toros del Este.

Fue el lanzador ganador el tres de enero de 2020 en Santiago. Lanzó cinco episodios, le dieron dos imparables con un boleto y dos ponchados. De 57 pitcheos, 39 fueron strikes, cedió cinco rodados y cinco elevados. Se enfrentó a 19 bateadores.

Cargó con la derrota el 9 de enero otra vez ante los aguiluchos en el estadio Cibao. Trabajó durante 4 innings, cedió 6 hits, 3 jonrones, 4 carreras merecidas con dos ponches. Golpeó a un bateador con un pitcheo, de sus 57 lanzamientos, 42 fueron strikes, le dieron cinco rodados y dos elevados. Se enfrentó a 18 bateadores.

Estuvo con las Estrellas Orientales durante la serie regular y fue adquirido mediante el sorteo de refuerzos provenientes de los equipos eliminados en esa fase. Está en su undécima campaña en la liga. Debutó con el Licey en el 2006-2007 (2-2, 2.15) y lo reforzó en el Todos Contra Todos en 2016-2017 (2-0, 3.00).

En la vuelta regular trabajó en 13 partidos como abridor. Tuvo una foja de 3-4 con un porcentaje de carreras limpias de 3.71. En 51 entradas cedió 49 hits, 8 jonrones, 24 carreras, 21 merecidas, dio cinco bases por bolas y ponchó a 35. Su WHIP fue de 1.06.

Dos de sus presentaciones fueron ante el equipo de los Leones. Tuvo foja de 2-0 con efectividad de 0.90. Laboró en 10 innings, permitió 9 imparables, una vuelta limpia con cuatro ponches y ningún boleto. Su WHIP fue de 0.90.

Luis Cruz (0-0, 2.61 en el round robin) es el pitcher señalado para comenzar el encuentro por el Escogido.

ESCENARIOS,-Cuando llegamos al último partido para definir el segundo equipo que irá al round robin de la pelota invernal dominicana, Tigres del Licey, Leones del Escogido y Águilas Cibaeñas tienen en sus manos la oportunidad de lograr el boleto, en un escenario que plantea empate entre dos o los tres conjuntos, que buscan avanzar para medirse a los Toros del Este en una serie final al mejor de nueve partidos.

El escenario de hoy plantea dos encuentros, sin mañana para Escogido y Águilas, están obligados a ganar para mantener las esperanzas de avanzar a la ronda final.

El standing en el round robin está liderando por los Toros, con su boleto para la final y marca de 12-5; Licey 8-9; Águilas y Escogido 7-10 empatados en la tercera posición.

Una victoria del Licey sobre Escogido pone fin al round robin, por los que el conjunto de las Águilas estará jugando en La Romana, pendiente de lo que estará sucediendo en el Estadio Quisqueya-Juan Marichal.

En ese escenario los Tigres finalizan la ronda en la segunda posición con marca de 9-9 y Escogido quedan descalificados con 7-11.

Otro escenario sería el triunfo de los Leones y la derrota de las Águilas. Así Tigres finalizan el calendario empatados con 8-10 y van a un juego extra que sería mañana a partir de las 7:15 en el Estadio Quisqueya-Juan Marichal, sede de ambos conjuntos.

Un tercer escenario sería el de triple empate entre Licey-Escogido-Águilas, si ganan en la jornada de hoy Leones y Águilas. Así los tres conjuntos finalizan con marca de 8-10 y se utilizaría el sistema “bayle”, para determinar el acompañante de los Toros en la serie final.

El sistema “bayle”, consiste en sentar el equipo con mejor “Generan Run Average”, para enfrentar en un partido a los dos restantes y el ganador avanza para jugar con el que beneficiado con el sistema.

Esos dos partidos se jugarían los días jueves y viernes, lo que plantea el inicio de la serie final para el domingo en el Francisco Micheli de La Romana.

EMPATES,-Escenario número 1: se acaba la semifinal con un triunfo del Licey sobre el Escogido. Licey avanzaría la Serie Final.

Escenario 2: empate entre dos equipos.

Se daría si Toros del Este vencen a las Águilas Cibaeñas y Leones del Escogido superan a Tigres del Licey. En este caso, Águilas quedan eliminadas y Leones y Tigres se enfrentarían mañana. Esto significaría que la serie entre ambos quedaría 3-3, lo que implica que General Run Average (GRA) es la fórmula para determinar el dueño de casa. Para eso, se debe esperar el carreraje del juego en cuestión (esta noche).

Escenario 3: Triple empate.

Esto se daría con victoria del Escogido y Águilas. En este hipotético caso un equipo tomaría el BYE y los otros dos jugarían un partido extra (19) y el ganador de ese juego se medirá al equipo en descanso (20).

El BYE se puede lograr:

Primero: Por dominio o serie particular, siempre y cuando un equipo gane la serie particular a los otros dos.

Segundo: Mediante el General Run Average.

El primero de estos dos mecanismos se descarga, pues no hay posibilidad de definir el BYE por dominio de serie particular puesto que ninguno de ellos ganó su serie particular a los otros dos.

En el segundo mecanismo (GRA), el resultado de los partidos de esta noche definiría el equipo en descanso, siempre y cuando la diferencia de carreras sea determinante para variar las cifras en este momento.

La fórmula contenida en el reglamento para extraer el GRA es la operación de las carreras anotadas, multiplicadas por 100 divididas entre las carreras permitidas.

Sin computar los juegos de esta noche, este es el comportamiento de los tres equipos envueltos en un posible triple empate.

Equipo Anotadas Permitidas GRA

Licey 83 85 97.64

Escogido 81 89 91.01

Águilas 76 93 81.72

