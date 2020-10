Maci Currin, récord de las piernas más largas del mundo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TEXAS.- Maci Currin, una adolescente de 17 años se llevó el récord a las piernas más largas, figurando así en el nuevo libro del Guinnes World Records 2021, luego de que se confirmara que es la única mujer y adolescente con este atributo.

Con una altura de 6 pies y 10 centímetros, sus piernas representan el 60% por ciento de su altura total. Su pierna izquierda mide 135,267 cm (53,255 pulgadas), mientras que su pierna derecha mide 134,3 cm (52,874 pulgadas).

“Nunca me sentí intimidada por mis piernas. Me sentía intimidada porque era más alta que todos”, compartió Maci a Guinnes Records. “Alrededor del segundo año dejé de preocuparme por lo que la gente pensara de mí y una vez que dejé de preocuparme, nada me afectó”, continuó.

La adolescente reveló que aunque “es difícil pasar por ciertas puertas, entrar en los autos o que la ropa le quede bien, sus piernas largas también le dan muchas ventajas, especialmente cuando se trata de jugar en el equipo de voleibol de su escuela secundaria”.

Currin se dio cuenta que tenía las piernas más largas que los demás cuando visitó una tienda y la dependiente del lugar le cuestionó sobre si quería que le mandara hacer unas licras personalizadas luego de que no pudo encontrar ninguna que le entallara, razón por la que decidió participar en la edición 2021 de los Guinnes Records y el resto es historia.