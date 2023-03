Machismo y represión social: razones por las que el hombre no habla de la eyaculación precoz

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El psicólogo Eugenio Pérez Soto realizó un llamado a los hombres para que se «humanicen» y se liberen de la carga que implica el machismo en la cama y en su vida sexual.

Según el experto, muchos hombres tienen una percepción errónea del sexo, al pensar que se trata simplemente es “descargarse”, y esto puede generar frustración cuando no logran mantener un ritmo sexual adecuado y experimentan eyaculación precoz.

Señaló que en contraste con las mujeres, que suelen hablar abiertamente de sus problemas sexuales, la comunidad masculina suelen inhibirse y callar sus disfunciones, por la presión social y el machismo que ha castrado al hombre en la cama.

“El machismo ha castrado totalmente al hombre, porque en la cama y la relación sexual tiene que ser un hombre exitoso, el hombre no puede tener una eyaculación precoz, el hombre no puede tener ningún tipo de disfunción en su sexualidad, tiene que ser el hombre que llega a esa plenitud mostrando que le sí puede”, comentó.

Pérez Soto realizó estas declaraciones al ser entrevistado por la comunicadora Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Según él, la creencia de que el hombre debe plenificar a la mujer sexualmente es una carga enorme, que les impide resolver sus propias disfunciones.

En ese orden, el psicólogo invita a los hombres a «humanizarse» y dejar de lado las expectativas sociales y culturales que limitan su capacidad de expresarse y de buscar ayuda para resolver sus problemas sexuales

Asimismo, instó a la formación de grupos de hombres que hablen abiertamente de sus disfunciones sexuales, sin temor al juicio social y sin caer en el estigma o la vergüenza, ya que entiende que este problema sexual no debe ser motivo de vergüenza ni de estigma social.

Enfatizó que la sexualidad es un tema complejo que debe ser abordado en su totalidad, incluyendo los aspectos biológicos y psicológicos.

“Yo creo que en este caso las mujeres han caminado mucho, porque las mujeres se reúnen a hablar, pero el hombre no se agrupa, acá no hay grupos de hombres que hablen de su disfunción sexual, no hay grupos de hombres que hablen de que tienen una eyaculación precoz o tienen problemas erecciones, no hay grupos, no existen, porque el machismo ha castrado al hombre”, indicó.

