VÍDEOS: Machado y Tatis Jr. montan show jonronero en victoria de Padres

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los dominicanos Manny Machado y Fernando Tatis Jr., mostraron su poderío al disparar de jonrón uno detrás del otro para encabezar la victoria 10-7 sobre los Marineros de Seattle en el primero de una doble cartelera que se celebró este jueves en la tarde.

Con la pizarra 3-1 en favor de los Marineros, Tatis Jr., mandó la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo y tras él, Machado le siguió con su segundo jonrón de la tarde para empatar las acciones a tres carreras.

El jonrón de Tatis Jr. recorrió 448 pies y que fue el 13 de la temporada, el de Machado que llegó a 10, ambos fueron conectados ante los envíos del relevista Matt Magill.

Antes de su tablazo de vuelta completa en la sexta entrada, Machado había disparado un vuelacerca en la cuarta entrada frente al abridor de los Marineros Ljay Newsome, colocando a los Padres en ese momento en el marcador.

Con sus dos jonrones de este jueves, Machado contabiliza cuatro tablazos que se han ido del parque en sus últimos cuatro partidos y ha llevado siete empujadas a la caja registradora.

Manny Machado with an absolute bomb, his second of the day. pic.twitter.com/JZdDlctNYC

— Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) August 27, 2020