Machado y Soto, temas del presente y futuro para los Padres

EL NUEVO DIARIO, SAN DIEGO – El mánager de los Padres, Bob Melvin, lo comparó con una multitud de playoffs cuando se detuvo en Petco Park el sábado y notó una multitud de fanáticos alrededor de la cuadra. Trent Grisham necesitaba bajarse la visera de su gorra para atravesar esas multitudes hasta el estadio de béisbol. Fernando Tatis Jr. se detuvo para firmar el muslo de un aficionado.

Estos son los Padres de 2023, que están muy arraigados en el presente, equipados para ganar y para ganar ahora. Eso fue evidente en el FanFest estridente y con entradas agotadas del sábado.

Pero también les gustaría que este sentimiento dure un tiempo. Los funcionarios de los Padres han hablado a menudo sobre su deseo de construir un contendiente sostenible.

Naturalmente, entonces, el estado a largo plazo de dos de las estrellas más grandes salió a la luz durante la disponibilidad de los medios del sábado.

Manny Machado puede cancelar su contrato y convertirse en agente libre la próxima temporada baja. A Juan Soto le quedan dos años de contrato. Son dos de los mejores jugadores del deporte y dos de las piezas más importantes de los Padres en 2023.

Así que, por supuesto, en un día como el sábado, ambos desviaron las conversaciones sobre su futuro a largo plazo.

“La prioridad no es [esa]”, dijo Machado. “El enfoque principal para mí durante la temporada es salir y jugar béisbol. Mi enfoque es tratar de traer un campeonato a este equipo y a esta ciudad que lo ha estado esperando durante mucho tiempo. Para mí, solo se trata de ir”. afuera y jugando béisbol. Dejemos que AJ, Peter y mi agente se encarguen de esas cosas”.

Machado se refería al gerente general AJ Preller y al propietario Peter Seidler, quienes dejaron en claro que les gustaría que Machado siguiera siendo Padre. A Machado le quedarán cinco años y $150 millones en su contrato la próxima temporada baja, cuando tenga 31 años. Se cree ampliamente que ganaría una suma mayor, quizás significativamente mayor, en el mercado abierto.

Los comentarios de Machado el sábado hicieron que pareciera que su exclusión es una especie de formalidad, a menos, por supuesto, que los Padres puedan llegar a una extensión o un acuerdo reestructurado antes de que llegue al mercado de agentes libres. ¿Está Machado abierto a eso?

“Por supuesto”, dijo, sonriendo. “Me encanta este equipo”.

Ambas partes se han mantenido en silencio sobre cualquier posible extensión de las conversaciones este invierno. Lo mismo es cierto para Soto, quien aterrizó en San Diego en la fecha límite de cambios el verano pasado en un acuerdo de gran éxito con Washington.

“Quiero decir, tengo dos años más aquí”, dijo Soto. “Creo que es mucho tiempo, si vas día a día. Trato de disfrutar cada momento, cada segundo que estoy aquí, como lo hice con los Nacionales.

“Estoy feliz de estar aquí, de que tengo dos años más. Veremos qué pasa después de eso”.

sillas musicales posicionales

Los Padres tenían un montón de campocortos, luego firmaron a Xander Bogaerts para jugar en el campocorto.

“A AJ le gustan los campocortos”, bromeó Jake Cronenworth (el antiguo campocorto que jugó en la segunda base el año pasado y podría llegar a la primera base en 2023).

¿Cómo encajan las piezas? El sábado trajo poca claridad allí, excepto por este dato: le dijeron a Ha-Seong Kim que jugará en la segunda base en 2023. Más allá de eso, el manager Bob Melvin no se comprometió.

“Tenemos muchos buenos jugadores de cuadro”, dijo Melvin. “Independientemente, vamos a tener un infield muy talentoso, con mucho alcance. Con la falta de cambios este año, probablemente será mucho más importante tener muchachos atléticos en tu cuadro interior”.

Tatis, mientras tanto, parece destinado a un cambio a los jardines, aunque no está claro si reemplazaría a Soto en la derecha o se movería a la izquierda.

El brazo de cohete y el atletismo de Tatis lo convierten en un candidato principal para el espacioso jardín derecho de Petco Park. El sábado, Soto dijo que estaría dispuesto a mudarse, aunque aún no lo ha discutido con el equipo.

“Sé cómo jugar ambos”, dijo Soto. “Nunca he jugado de ida y vuelta. Si he jugado uno, me he quedado allí, así que creo que eso es lo principal”.

¿Planes de rotación?

Los Padres tuvieron éxito con una rotación de seis hombres a principios de la temporada pasada, pero también tenían un grupo mucho más amplio de opciones de inicio.

Su preferencia sigue siendo entrar en la temporada con una rotación de seis hombres. Pero con un grupo de cinco abridores en profundidad en este momento, incluidos Seth Lugo y Nick Martínez , que se están convirtiendo de regreso a la rotación desde el bullpen, eso requeriría otra incorporación o un lanzador de Ligas Menores que gane un trabajo.

“Lo que nos apetezca es lo mejor”, dijo Melvin. “Puedes decir que quieres seis, pero también tienes que tener calidad. No querrás tener que cubrir cuatro entradas varias veces durante la rotación. Entonces, si tenemos los muchachos para hacerlo, lo haremos. Si no, podemos volver a cinco”.

