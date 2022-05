Machado y Ramírez lideran la ofensiva de RD en Grandes Ligas

Comparte esta noticia

NATHALIE CASTILLO NÚÑEZ

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de casi dos meses de inicio de la presente temporada de las Grandes Ligas, los dominicanos adquieren los mejores puestos a base de sus bates, guantes y habilidades. Al bateo se han sacado las estadísticas por cada 3.1 apariciones al plato en base a promedio, mientras en defensiva y pitcheo se mide por al menos una entrada por juego.

Ofensiva

Uno que está paralizando al público es el tercera base de los Padres, Manny Machado, que se encuentra en una de sus mejores temporadas: Top 2, con promedio de .359, 8 dobles, 7 cuadrangulares, 46 hits, 27 carreras y 23 empujadas, en 128 apariciones al bate (si la actuación de anoche).

Rafael Devers de las Medias Rojas de Boston ha brillado por encima de un equipo convaleciente. Tiene media de .324, 13 dobles, 6 jonrones (Grand Slam incluido), 22 anotadas y 19 empujadas en 142 turnos.

El Phillies, Jean Segura, ha estado más silencioso, pero es sólido con su .309 de promedio y .36 en porcentaje de base, con 14 empujadas en 34 hits, 3 dobles y 4 robos, en 110 oportunidades. El jugador del mes de abril, José Ramírez de los Guardianes (.290) y Wander Franco de los Rays (.285) han bajado su nivel comparado con la semana pasada, aunque el primero sigue siendo líder en carreras impulsadas, con 33.

Pitcheo

Actualmente no hay criollos entre los primeros puestos de abridores, sino hasta el número 22, quien ocupa Sandy Alcántara, con 2.74 en efectividad, 2 victorias y 2 perdidos (no ha ganado en este mes) en 42.2 entradas y 7 juegos, con 37 ponches, sufriendo 33 hits, 13 carreras limpias, 19 transferencias y 4 sacadas de estadio.

Por otra parte, Dany Jiménez se consolida como el mejor relevista de los Atléticos, con 6 salvamentos y 15 ponches en 14 partidos, permitiendo solo 3 carreras con 5 boletos y efectividad en 0.66.

Otros con buenos números es Framber Valdez, de los Astros de Houston, quien posee 2.93 de efectividad, 2 ganado y 2 perdidos; Frankie Montas (41) con los Atléticos de Oakland, en 3.67 al lanzar, con 53 ponches, 2 victorias, pero 4 derrotas en 49 entradas lanzadas.

Defensa

Usando el porcentaje de fildeo, se puede ver una panorámica de la situación de los dominicanos en el refugio. En receptores y jardineros izquierdo no hay nadie destacado que mencionar, pero en las demás, por lo menos uno y tal es el caso de los Blue Jays y el primera base, Vladimir Guerrero de Jr. (el primero en el ranking), quien cuenta con 232 out (1.000 en fildeo, 0 errores), 8 asistencias y 17 doble matanza.

En segunda base destacan, en el top 10, Santiago Espinal, de Blue Jays, con 41 out, 76 asistencias, 14 doble jugada y 0 errores. En la tercera base, aguarda como primero, Machado, el único entre ellos con el fildeo en 1.000, sin errores, 23 out, 54 asistencias y 5 doble play, al igual que Devers (2) con 0.990 de porcentajes por su único fallo, 34 out, 61 colaboraciones y 7 DP y, José Ramírez (6) con 2 fallos, 17 out y 54 asistencia, en 73 oportunidades.

Como campocorto se encuentra Ahmed Rosario (4) de los Guardianes, con 52 asistencias en 207 entradas y Jorge Mateo (8), colaborando en 0.971 de fildeo, 49 out, 83 asistencia y 28 doble play (líder en aquel aspecto), pero 4 fallos.

Ya en la parte de atrás, en el jardín central, resalta el líder en bases robadas (10), Julio Rodríguez de los Marineros; en 108 oportunidades, ha hecho 107 out. En el lado derecho aguarda Starling Marte, de los Mets, con 57 out en 61 ocasiones.

En los lanzadores, en momentos de defensa, están Frankie Montas con 3 asistencias y Sandy Alcántara con 5 out y 4 asistencias, empatados en el primer lugar, al no cometer errores.

