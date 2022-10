(VIDEO) Machado y Cronenworth levantan a los Padres en Los Ángeles

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El dominicano Manny Machado y Jake Cronenworth pegaron un cuadrangular y remolcaron dos carreras cada uno para que los Padres de San Diego se impusieran 3-5 a los Dodgers de Los Ángeles este miércoles en la postemporada de las Grandes Ligas.

Con el triunfo los Padres igualaron a una victoria por bando la Serie Divisional que disputan con los Dodgers y ahora se dirigen a San Diego donde el próximo viernes jugarán el tercer partido de esta contienda, que está pautado al mejor en cinco compromisos.

El japonés Yu Darvish (1-0) resistió un ataque de tres vuelacercas por parte de los bates de los Dodgers para recorrer cinco episodios de siete ponches, dejando el partido con los delante por la mínima (3-4).

Manny Machado homers to put the Padres (+165) up 1-0

