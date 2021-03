Machado sobre Tatis Jr.: “No puede cambiar su forma de jugar”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Manny Machado sabe muy bien lo que hace falta para sobrevivir una larga temporada de Grandes Ligas.

El tercera base de los Padres ha jugado en cada uno de los 162 juegos en dos ocasiones y en el 2020 disputó los 60 del calendario. Eso es algo que hace sentir bien orgulloso a Machado, quien llegó a tener una cadena de cinco campañas seguidas jugando al menos 155 cotejos antes de la campaña abreviada por la pandemia el año pasado.

Con el reciente debate sobre el estilo de juego del dominicano Fernando Tatis Jr. – y si el torpedero estelar de los Padres debería bajar un poco la intensidad para así cuidarse físicamente – era hora de consultar con un experto.

¿El veredicto de Machado?: “Imposible”.

“Somos dos jugadores completamente distintos”, dijo Machado. “Me gustaría tener su velocidad. Me gustaría poder hacer las cosas que él hace. Pero sencillamente, ése no es mi estilo de juego”.

“Yo no puedo decirle que deje de tirarse. No puedo decirle que deje de deslizarse. ¿Por qué voy a decirle que no haga pisa y corre con un fly al shortstop? Imposible. Él es así. Me gustaría poder hacer esas cosas. Pero no puedo”.

Tatis perdió tiempo de juego este mes debido a algunas dolencias de menor grado, incluyendo molestias en el hombro izquierdo que lo obligaron a salir del partido del martes pasado y mantuvieron en ascuas a la organización de los Padres y sus fanáticos.

Tatis regresó a la alineación dos días después, pero eso no calmó el debate que se había armado alrededor del jugador de US$340 millones. Hace unas semanas, Tatis hizo pisa y corre y anotó con un elevado al cuadro interior, el tipo de jugada electrizante que de alguna manera define su forma de jugar. Pero perdió tiempo de juego esa semana, al golpearse haciendo el deslizamiento de cabeza en el plato.

En ese sentido, Machado afirma que él cree que Tatis está aprendiendo de sí mismo. Durante su temporada de novato en el 2019, Tatis tuvo dos estadías a la lista de lesionados. Pero estuvo disponible durante toda la campaña 2020.

“Entre su primer año y la temporada pasada, ha mejorado en eso de conocerse a sí mismo, conocer sus límites”, dijo Machado. “Mientras más juegue, va a entender ciertas cosas, pero no puede cambiar su forma de jugar. Tiene que ser Fernando Tatis y creo que seguirá siendo Fernando Tatis. Por eso, es uno de los jugadores más electrizantes de todo el béisbol”.