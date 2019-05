Machado responde a abucheos de fans de los Yankees

El dominicano fue abucheado en su regreso al Yankee Stadium

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El regreso de Manny Machado al Yankee Stadium después de su agencia libre ha sido algo complicado para el ahora pelotero de los Padres de San Diego.

Un sonoro abucheo recibió en su aparición en el Yankee Stadium, después de que muchos especularon que firmaría con el equipo de Nueva York en la agencia libre.

“Great players get booed.”

Manny Machado heard it from a sold-out Yankee Stadium. He didn’t seem to mind. https://t.co/knJDWg3JYM

— AJ Cassavell (@AJCassavell) 27 de mayo de 2019