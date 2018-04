Machado da dos jonrones  y remolca 4 carreras, pero Detroit vence 13-8 a Orioles

EL NUEVO DIARIO.-El campo corto dominicano Manny Machado conectó dos cuadrangulares e impulsó cuatro carreras pero no fue suficiente para que los Orioles lograran el triunfo porque el cubano Leonys Martín pegó un grand slam y el quisqueyano Jeimer Candelario dio cuatro hits y remolcó tres carreras para darle la victoria a los Tigres de Detroit 13-8 sobre Baltimore.

Machado (5) conectó dos jonrones uno en parte alta del tercer episodio y el otro en el sexto inning ambos ante el abridor Jordan Zimmermann sin nadie en base.

