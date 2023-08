Lysee, Messia, Jukeo Urbano y Mauricio Vega desfilan en la Gran Parada Dominicana de NY

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- La carismática cantante dominicana Lysee, junto al talentoso artista Messia, el influyente equipo de Jukeo Urbano y el visionario empresario Mauricio Vega unieron fuerzas para llevar el espíritu dominicano a nuevas alturas.

Desde la República Dominicana, Lysee ha cautivado corazones no solo como modelo y actriz en Hollywood, sino también como una artista versátil con un encanto sin igual. Su voz y presencia magnética la han llevado a programas como «Be our Chef» de Disney y «Nick in The Summer» de Nickelodeon, Netflix, maldivas mientras que su legado internacional floreció con su participación en la serie global «Toy Boy».

Messia, talentoso y entregado, se unió a Lysee para dar vida a la Gran Parada Dominicana. Juntos, capturaron la esencia de la cultura dominicana en un evento vibrante y emocionante. Jukeo Urbano, la prominente compañía de noticias dominicana en los Estados Unidos, trajo su apoyo y experiencia, respaldando esta colaboración única. El empresario Mauricio Vega, visionario detrás de esta sinergia, consolidó un equipo excepcional para dar vida a la Gran Parada Dominicana en Manhattan. Su visión estratégica y enfoque en la excelencia artística se manifestaron en cada detalle del evento.

El impacto de esta unión fue amplificado, redefiniendo el alcance y el poder de la expresión artística dominicana. Lysee, Messia, Jukeo Urbano y el empresario Mauricio Vega continúan demostrando que la unión y la creatividad pueden trascender fronteras y elevar la identidad cultural en un escenario global.

