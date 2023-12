Luz García vuelve con la tercera temporada de “Luces de Navidad”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Luz García vuelve apostar por las grandes producciones de temporada con la presentación de la tercera entrega del especial “Luces de Navidad”, bajo la dirección musical del compositor y arreglista Penbian Sang, quien sorprende en cada edición con nuevos ritmos y colores de las canciones que forman parte de la memoria musical navideña dominicana.

Este especial navideño saldrá al aire en la pantalla chica el próximo 17 de diciembre, producido y conducido por la comunicadora y empresaria Luz García junto a su productora A-1 Productions.

García en un encuentro con la prensa llevado a cabo en el hotel Embassy Suites by Hilton, informó que “Luces de Navidad” se trasmitirá por Telesistema, canal 11 de 8:00 a 10:00 de la noche, donde se rendirá homenaje a las tradiciones dominicanas.

“Luces de Navidad”, es un proyecto que rememora las tradiciones y costumbres criollas, realizado con la intención de presentar un musical con sabor a patria dominicana.

La comunicadora explicó que “Luces de Navidad” reunirá a grandes figuras del arte nacional e internacional, donde figuran artista como: Víctor Manuelle, Cecilia García, Nashali Enchautegui, Frank Ceara, Héctor Aníbal Estrella Pantaleón, Fefita La Grande, Manny Cruz, Silvio Mora, Kinito Méndez, Jandy Ventura, Yelow Tree (Ganadora Studios Presidente) y Badir.

“Este es un especial para la televisión en el cual retomamos las tradiciones de nuestro país y donde compartimos un verdadero aguinaldo con las figuras más populares, bajo la premisa de incentivar la unión y el intrínseco significado de estas festividades”, dijo Luz a la prensa.

“Luces de Navidad”, contó con la colaboración de un equipo de alta calidad profesional y humana: Hots: Luz Garcia, Producción General: A-1 Productions, Realización: Gabriel Lantigua, Director Musical: Penbian Sang, Diseno y Producción de Contenido: Katia Duverge, Producción Ejecutiva: Luz García y Rina Haddad y en la Post Producción: Basecamp Studios.

“Nuestros artistas invitados interpretan como nunca antes las canciones tradicionales de nuestro país y el resto del mundo, es un especial caracterizado por la alegría que identifica a un dominicano en cualquier rincón del mundo”, expresó Luz a los medios de comunicación.

Este proyecto contó con el apoyo de grandes marcas patrocinadoras como: Diecom, Induveca, Banreservas, Cervecería Nacional Dominicana, Goya, CCN y Brugal así como también la colaboración de Basecamp Studios, Hotel Embassy Suites by Hilton Santo Domingo, Ashley Alemany Interior Desing/Event Designer/Planner, Divano, Leonardos 5th, Bride to Be, Germaine de Capuccini, TransSafe, Gestur y VIP Catering.

Luz García concluyó agradeciendo a la prensa nacional por apoyar un proyecto que busca conservar las tradiciones navideñas del país.